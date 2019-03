Campagna "trasparenza" per Settemari

18/03/2019 17:22

Obiettivo puntare il dito sulle seccature che rischiano di rovinare la vacanza ancora prima di partire, come costi nascosti e clausole impreviste

Settemari mette in primo piano la trasparenza con una campagna pubblicitaria b2c, on air da oggi 18 marzo, che ha i suoi punti di forza in un media mix articolato e in una creatività incentrata sulla chiarezza del pricing.

La strategia è stata messa a punto dalla divisione marketing dell’operatore, in collaborazione con l’agenzia True Company che ha realizzato gli spot radio e un visual. La creatività raffigura un gruppo di amici in spiaggia, disturbati, in un momento di divertimento, dalla presenza di un gigantesco asterisco, l’immagine è accompagnata dal claim “Tra te e la vacanza, metti solo trasparenza”.

Stesso claim protagonista anche della campagna radio con uno spot che in tono ironico ipotizza uno scenario esotico in cui un cicerone descrive poeticamente un paesaggio reso invisibile dalla presenza di un “maestoso asterisco”.

“L'idea di questa campagna nasce per puntare il dito, con un sorriso, su tutte quelle seccature che rischiano di rovinare una vacanza ancora prima di partire. Costi nascosti e clausole impreviste sono, infatti, l’elefante nella stanza quando si tratta di prenotare. Da qui l'immagine potente di un mastodontico asterisco, sempre sinonimo di poca chiarezza, che sconvolge una vacanza ideale. Per contro, solo la trasparenza Settemari è in grado di riportare sicurezza e serenità”, commenta Chantal Bernini, marketing manager Settemari.

Il piano di comunicazione è stato messo a punto con l’obiettivo di ottenere una forte penetrazione in aree di rilevanza commerciale per l’operatore e prevede, ad esempio, una campagna OOH nella metropolitana di Milano. Piemonte e Veneto saranno invece le zone interessate, dalla diffusione di spot radiofonici.

In linea con la filosofia dell’operatore, sempre in primo piano nell’uso dei social e del mondo digital in chiave innovativa, la componente online del piano con campagne geolocalizzate e profilate, presenti sulla piattaforma Spotify e su Google Ads, che permette anche di creare efficaci azioni di remarketing.

“Ancora una volta sollecitiamo il consumatore per stimolare il mercato e canalizzare il traffico in agenzia, nostro unico canale di vendita. Siamo molto soddisfatti dell’esito della campagna social appena attivata per il lancio del SettemariClub Blau Punta Reina e ora puntiamo su questa nuova azione per creare ulteriore visibilità alla nostra politica di trasparenza che prevede, tra l’altro, l’assenza di contingenti anche in alta stagione, una disponibilità reale di prodotto, un’attenta strategia di pricing con prezzi di mercato, e un’accurata politica child”, conclude Bernini.