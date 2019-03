KappaViaggi si rafforza e cerca staff bilingue

19/03/2019 12:21

KappaViaggi è alla ricerca di nuovi animatori bilingue italiano/francese per i suoi Club Coralia e Kappa. Il tour operator è in fase di espansione e aumentare il numero degli animatori si rende necessario per rafforzare le strutture esistenti e quelle a venire. Chi desidera entrare nel mondo KappaViaggi in veste di animatore può inviare la propria candidatura a recrutement@kappaclub.fr.

KappaViaggi affronterà la stagione estiva con dieci strutture commercializzate in Italia: i due nuovi Club Coralia su territorio nazionale - il Rasciada a Castelsardo (Sardegna) e il Lipari vicino a Sciacca (Sicilia) - e, all’estero, i nuovi Kappa Club Playa Granada a Malaga (Spagna) e i due Club Coaralia Chc Athina a Heraklion (Creta) e Alegria Dos Playas ad Alicante (Spagna). Anche le new entry a rafforzare la proposta già esistente: i quattro Kappa Club Thai Beach Resort (Tailandia), Iberostar Palmeraie Marrakech (Marocco), Dreams Riviera Cancun (Messico) e i due Club Coralia Melia Peninsula Varadero (Cuba) e Grand Paradise Samana (Repubblica Dominicana).

KappaViaggi è il marchio con il quale il gruppo Versailles Voyages – parte della holding NG Travel – è entrato lo scorso autunno nel mercato italiano. Ha saputo reinventare il club vacanze per dare vita ai club viaggio, che offrono la possibilità di combinare il riposo con la scoperta di un nuovo territorio o Paese. Associando il comfort alla dimensione culturale, KappaViaggi definisce così la sua idea di viaggio: un’evasione immersiva ed esclusiva nel rispetto delle esigenze di ognuno. KappaViaggi utilizza solo voli di linea, pertanto il cliente può scegliere tra la formula volo e hotel o quella solo soggiorno.