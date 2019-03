Voi Hotels e Eden uniti per vendere il Voi Colonna Village

20/03/2019 11:35

Cresce per la prossima stagione estiva la collaborazione tra le due società. La struttura, acquisita lo scorso dicembre, è stato oggetto di una ristrutturazione importante

L'arrivo in casa Alpitour di Eden Viaggi ha già iniziato a produrre le prime sinergie: uno dei fronti su cui la collaborazione si sta traducendo in fatti concreti è la commercializzazione in esclusiva di Eden Viaggi e Alpitour del Voi Colonna Village, situata a Golfo Aranci in Sardegna, uno dei pochi resort a formula “Club” della Costa Smeralda. La struttura, acquisita lo scorso dicembre, è stata oggetto di una ristrutturazione importante con il rifacimento del corpo beach di 100 camere fronte mare e le sue aree comuni come la reception e il ristorante. Si tratta di un segnale importante, in un momento in cui il prodotto Italia ha bisogno di un forte slancio per competere con le altre destinazioni del Mediterraneo che stanno tornando a essere avversari temibili.

Uno dei fronti allora su cui le due realtà hanno unito le forze è allora l'alberghiero. Voi Hotels, la catena alberghiera parte del Gruppo Alpitour ha una collezione di 14 hotel e resort nelle più apprezzate località turistiche in Italia e nel mondo, con alcune proposte inserite nel catalogo Mare Italia e Sardegna di Eden Viaggi.

Questo sodalizio propone, anche per la stagione 2019, una selezione di strutture situate nelle più belle località italiane: in Sicilia il Voi Arenella (Siracusa), in Calabria il Voi Floriana (Simeri) e in Puglia, nel Salento, il Voi Alimini, nell’omonima località. Strutture molto apprezzate dalla clientela che raccolgono ogni anno grandi consensi.

“Siamo particolarmente soddisfatti di questa collaborazione, frutto dell’importante sinergia nel Gruppo Alpitour, che ci consente di mettere a disposizione anche ai clienti Eden Viaggi il meglio delle strutture Voi Hotels. Siamo certi che gli hotel Voi e in particolare il nuovo Voi Colonna Village ci daranno molte soddisfazioni e ottimi riscontri di pubblico”, ha commentato Franco Campazzo, business unit director Eden Viaggi.

La qualità dei servizi e della ristorazione del Voi Colonna Village rispecchierà i must dei Voi Hotels: offerta culinaria a buffet e ristorante servito con doppia proposta di menù e ricercatezza delle proposte, dall’attenzione verso le intolleranze e nuove esigenze alimentari all’offerta di prodotti a Km 0, la possibilità di praticare diverse tipologie di sport e di godere di servizi che incontrano le esigenze del cliente più esigente.

La struttura si affaccia direttamente su una piaggia di finissima sabbia bianca, raggiungibile attraversando un prato con piacevoli zone d’ombra.