Torna il catalogo "Viaggiare da soci"

21/03/2019 17:40

Con una selezione di viaggi in partenza da maggio a dicembre

Torna “Viaggiare da soci”, la selezione di viaggi in partenza da maggio a dicembre riservata ai soci Coop da Robintur Travel Group. Le nuova edizione estate/autunno 2019 è disponibile in 135 tra le più importanti agenzie del gruppo, sia con l’insegna Robintur sia Viaggi Coop, ed ha raggiunto la tiratura di un milione di copie, con una distribuzione ancora più capillare in Lazio, Campania e Puglia e, per la prima volta, anche in Sicilia.

Le proposte rivolte ai 6,8 milioni di soci delle Coop di consumatori puntano soprattutto sul mare, sia in Italia che all’estero, con offerte per tutti i gusti, comprese soluzioni economiche e “green” come le case mobili in camping village. Molto ampio il ventaglio di crociere, i tour con visite guidate in italiano anche fuori dall’Europa e, per le vacanze a tutto relax, i soggiorni benessere nei centri termali.

Quest’anno, per la prima volta, la copertina del catalogo è “firmata” con il brand Viaggi Coop, l’insegna del gruppo che distingue il nuovo formato di agenzie lanciate con Coop. Una scelta che nasce dalla collaborazione, sempre più stretta, tra Robintur Travel Group (di proprietà di Coop Alleanza 3.0) e il mondo delle cooperative di consumatori italiane.