Going: in arrivo nelle adv il monografico dedicato ai GoResort

26/03/2019 16:50

La mossa di Going è un monografico dedicato ai GoResort a supporto delle vendite estive. Una pubblicazione di 44 pagine con all’interno le sei strutture che il tour operator propone sul mercato italiano con condizioni esclusive. La brochure è in distribuzione in tutte le agenzie contrattualizzate Going. Spazio in apertura alle due strutture del Mediterraneo. Riconfermato il GoResort Perdepera a Marina di Cardedu in Sardegna dopo il riscontro avuto lo scorso anno, a cui si aggiunge la novità del tour operator per l’estate 2019 il GoResort Abo Nawas a Marsa Alam.

“Queste due strutture rappresentano il punto di forza e il valore aggiunto della nostra programmazione – dichiara Emmer Guerra, brand manager Going -. Abbiamo fatto importanti investimenti in termini di impegni con le strutture e con le compagnie aeree per garantire posti volo da numerosi aeroporti in Italia. Con questa brochure e tramite diverse iniziative commerciali cercheremo di spingere le vendite e l’advanced booking per l’alta stagione”.

All’interno della pubblicazione trovano spazio anche due strutture dell’Oceano Indiano: il The Residence alle Maldive (atollo di Gaafu Alifu) e il Merville Beach sull’isola di Mauritius a Grand Baie. “Due strutture molto conosciute dal mercato italiano che rappresentano un diverso modo di concepire la vacanza estiva”, sottolinea Guerra.

Chiudono la brochure il GoResort Jacaranda situato davanti al parco marino di Watamu in Kenya (venduto in soft all inclusive con possibilità di abbinare un safari di più notti) e il GoResort Pestana a Miami, in Florida, con area privata direttamente sulla spiaggia di South Beach.

Anche per tutti i GoResort il tour operator propone una politica commerciale a favore delle agenzie con quote prezzo finito interamente commissionabile, che comprende assicurazione, annullamento, medico bagaglio, blocca prezzo e quota di iscrizione.