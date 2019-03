Cartour e Siremar listino confermato per la stagione 2019

26/03/2019 17:39

La maggiore richiesta al momento riguarda le destinazioni Eolie con particolare riferimento alla Napoli-Isole Eolie e alla storica Salerno-Messina

Cartour e Siremar, in linea con la rinnovata politica commerciale praticata negli ultimi anni, per la stagione 2019 intendono "confermare il proprio listino senza variazioni, ma arricchito da ulteriori offerte - dichiara a Guida Viaggi il responsabile commerciale passeggeri, Claudio Di Mare -, attivate sull’intero anno, all’interno del quale, spicca su tutte la promozione applicata alla tratta Salerno-Messina che prevede 1 auto e fino a 5 passeggeri al seguito a 79 euro tasse e diritti inclusi nel periodo invernale fino ad un massimo di 99 euro tasse e diritti inclusi nel periodo giugno-settembre".

Il manager sottolinea, inoltre che, "attraverso l’utilizzo della nuova piattaforma di booking sarà possibile mettere a disposizione dei clienti la possibilità di prenotare in pochi click tutti i servizi marittimi offerti dal Gruppo Caronte & Tourist, inoltre, è stato elaborato un nuovo pacchetto di offerte rivolto a coloro che sceglieranno le compagnie del gruppo per recarsi in Sicilia, da Salerno verso Messina o in una delle isole degli arcipelaghi siciliani con Siremar, che opera partenze da Napoli per le Isole Eolie, da Milazzo per le Isole Eolie, da Pelermo per Ustica, da Trapani per Favignana, Marettimo, Levanzo e Pantelleria, da Porto Empedocle per Linosa e Lampedusa".

Quanto alle mete più richieste per questa estate, il manager fa presente che, "fermo restando che le richieste per la Sicilia legate al prodotto Mare Italia, notoriamente partono in leggero ritardo rispetto alle altre mete dello stesso prodotto, la maggiore richiesta al momento riguarda le destinazioni Eolie con particolare riferimento alla linea Napoli-Isole Eolie e alla storica linea di Caronte & Tourist Salerno-Messina, valida alternativa all’autostrada per chi si reca in Sicilia Occidentale per lavoro o per vacanza - commenta il manager -, grazie alle nuove promozioni in advanced booking sta facendo registrare ottime performance rispetto all’anno precedente. Molto incoraggianti le richieste e le vendite relative alle Isole Egadi e Pantelleria".

Sono in linea con le aspettative del gruppo, le altre rotte operate dalle compagnie facenti parte. s.v.