Orp e Fiavet siglano intesa per il turismo religioso

26/03/2019 16:58

“E’ la fine della guerra fredda”, commenta Ivana Jelinc, mentre l’a.d. di Orp afferma: “Non vogliamo essere un’agenzia turistica”

Un cammino comune per agenzie di viaggi e turismo religioso: è questo l’obiettivo del protocollo d’intesa firmato oggi da Fiavet e Opera Romana Pellegrinaggi (Orp).

“Sono molto contenta perché questo è un passo avanti importante”, ha dichiarato a Guida Viaggi dopo la firma Ivana Jelinc, presidente Fiavet. “Per tanti anni – aggiunto - fra il mondo delle agenzie e Opera Romana Pellegrinaggi c’è stata un po’ di guerra fredda, mentre oggi questo è un passo importante, perché ci consente di aprire un tavolo di confronto, e ci dà l’opportunità di disegnare con Orp una serie di attività, mettendole a disposizione delle agenzie; un know how fondamentale per un segmento così particolare, come quello dei viaggi religiosi, che ha delle caratteristiche completamente diverse rispetto ad altre tipologie di turismo”.

L’intesa, secondo la presidente consentirà alle agenzie Fiavet che vogliono specializzarsi di avere gli strumenti idonei per farlo.

La linea di Orp è, invece, tracciata chiaramente dall’amministratore delegato del tour operator, Mons. Remo Chivarini: “L’Opera Romana Pellegrinaggi non vuole essere un’agenzia turistica, bensì un consulente per organizzare al meglio i pellegrinaggi che sono essenzialmente esperienze religiose. Per rispondere all’incessante invito di Papa Francesco di essere ‘chiesa in uscita’ – ha proseguito il monsignore - vogliamo metterci al servizio di tutte quelle agenzie di viaggi che si trovano a soddisfare la domanda di clienti che richiedono offerte di pellegrinaggi”. l.s.