Corsica Sardinia Ferries: flessibilità alla base della politica tariffaria

28/03/2019 15:50

Sul fronte novità, dal 21 aprile i turisti hanno l’opportunità di raggiungere la Provenza o la Costa Azzurra da Trapani o viceversa

"La nostra politica tariffaria è basata sullo studio della domanda, questo ci permette una grande flessibilità e consente di soddisfare ogni tipo di clientela. Il mercato ha compreso, apprezzato e si è adattato alla filosofia di questo sistema". E' quanto afferma Corsica Sardinia Ferries.

Per il 2019 la compagnia rileva "segnali positivi, soprattutto per i ponti primaverili, ma anche per l’alta stagione. Le agenzie di viaggi, alle quali rivolgiamo molte attenzioni, offrendo supporto e comunicando loro offerte e servizi in tempo reale, rappresentano sempre una quota importante del nostro fatturato".

Sul fronte delle novità, dal 21 aprile i turisti hanno l’opportunità di raggiungere la Provenza (Tolone) o la Costa Azzurra (Nizza), partendo dalla Sicilia (Trapani) o viceversa, con due partenze settimanali. La compagnia opera 25 linee per Sardegna, Corsica, Elba, Sicilia e Maiorca. s.v.