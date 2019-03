Turkish Airlines cresce e premia le adv

28/03/2019 16:56

La compagnia nel 2018 ha incrementato del 10% la seat capacity in Italia, trasportando 1,6 milioni di passeggeri, +8% rispetto al 2017

Ha scelto il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano, Turkish Airlines per la cerimonia di premiazione della “Miglior Agenzia 2018” a livello nazionale, alla presenza delle principali adv del mercato italiano, premiazione che si è svolta ieri sera.

L'appuntamento nasce dalla volontà della compagnia di premiare la sales performance registrata lo scorso anno dalle agenzie italiane, riconoscendo i loro meriti e la loro importanza nel supporto alle vendite dei voli e dei servizi della compagnia aerea, che nel 2018 ha incrementato del 10% la seat capacity in Italia, trasportando 1,6 milioni di passeggeri, +8% rispetto al 2017.

"Sono onorato di essere qui questa sera per ringraziare e premiare le agenzie di viaggio italiane che si sono contraddistinte nel 2018 nel supportare Turkish Airlines e diffondere il suo brand value in Italia - ha commentato durante la cerimonia di premiazione, Omer Faruk Sonmez, vice president sales Southern Europe di Turkish Airlines -. In qualità di vettore che vola verso più destinazioni internazionali al mondo, ci impegniamo a offrire ai nostri passeggeri una nuova esperienza di viaggio, nuove rotte e nuovi servizi, in particolar modo in questo importante anno che segna il 60° anniversario della nostra presenza in Italia; inoltre, in occasione dell’apertura del nuovo Istanbul Airport, vogliamo invitarvi a continuare a essere parte del nostro mondo”.

Grazie alla presenza sul territorio, con voli verso Istanbul da 8 città - Bari, Bologna, Catania, Milano, Napoli, Pisa (programmazione estiva), Roma e Venezia – Turkish Airlines offre ai passeggeri italiani 141 collegamenti settimanali nella stagione estiva e 118 in quella invernale, con la possibilità di raggiungere un network di destinazioni in Africa, Asia, America, Medio ed Estremo Oriente, tramite il suo hub di Istanbul. Sono inoltre disponibili voli diretti giornalieri dall'aeroporto di Istanbul Sabiha Gökçen verso Roma e Milano, e dal 7 gennaio 2019 il servizio diretto tra Roma e Ankara.

L'apertura dell'Istanbul Airport

La cerimonia di premiazione è stata l’occasione per presentare agli agenti le novità che contraddistinguono il 2019 di Turkish Airlines, in primis l’apertura dell’Istanbul Airport il cui “grande trasferimento” inizierà ufficialmente nella notte di venerdì 5 aprile dalle ore 03:00 e si concluderà alle 23:59 di sabato 6 aprile.

L’Istanbul Airport, che sarà uno dei più grandi aeroporti al mondo dal quale transiteranno 200 milioni di passeggeri al completamento delle diverse fasi dei lavori di costruzione, consentirà a Turkish Airlines di ampliare il proprio network di destinazioni, offrendo ai viaggiatori italiani e internazionali sempre nuove rotte e ulteriori opzioni di viaggio.

I nuovi collegamenti

Recentemente la compagnia aerea ha annunciato nuovi collegamenti per Marrakech (Marocco), Sharjah (Uae), Bali (Indonesia), Port Sudan (Sudan), Luxor (Egitto), Rovaniemi (Finlandia) e il primo volo per il Messico con una rotta triangolare per Città del Messico e Cancun.

La premiazione

Quanto alla premiazione, è Welcome Travel che, nell’ambito della cerimonia di premiazione come “Miglior Agenzia 2018”, si è aggiudicato il 1° premio in assoluto per le vendite Italia con la compagnia di bandiera turca. Un riconoscimento che Turkish Airlines ha assegnato a fronte degli ottimi risultati raggiunti; per l’esercizio 2018, infatti, il network guidato da Adriano Apicella ha registrato più di 22 milioni di euro di fatturato con una crescita del +24% sull’anno precedente.

Soddisfazione espressa da Adriano Apicella, amministratore delegato Welcome Travel, per il riconoscimento che conferma "la collaborazione instaurata da molti anni con Turkish Airlines e l’impegno profuso nelle vendite da parte di tutte le agenzie del network. Una partnership che ci ha visti lavorare fianco a fianco anche nell’organizzazione della nostra convention annuale che si è tenuta proprio a Istanbul lo scorso febbraio. Questo risultato è un ulteriore stimolo a proseguire nella crescita dei volumi anche in futuro”.

Le adv Welcome Travel durante la serata sono state premiate anche per i risultati raggiunti nelle loro aree di competenza, essendo Turkish Airlines ormai stabilmente tra i vettori Top nella politica commerciale Aviation del network.

Nella foto: Omer Faruk Sonmez, Vittorio Amato, e Adriano Apicella