La trasformazione del Casinò di Campione la nuova scommessa di Preatoni

29/03/2019 11:36

L'idea è quella di realizzare un progetto che mixa gioco, cultura e polo residenziale. "Ci vorranno tre anni e un investimento da 200 milioni”, dice l'imprenditore

C'è una nuova scommessa nel paniere di Ernesto Preatoni, a.d. di Domina Vacanze Holding e Pk Sicily. Al suo attivo c'è ovviamente il resort Domina Coral Bay nel Mar Rosso, ma in passato il manager ha anche gestito tre casinò. Ora, come si legge su fonti di stampa, si occupa di quello di Sharm. Non stupisce quindi che l'imprenditore abbia dichiarato a Il Sole-24Ore: “Credo che il futuro dell’industria sia nel divertimento”, il che spiega la sua nuova avventura.

L'idea è quella di trasformare la sede del Casinò di Campione in teatro e spazio per mostre. La casa da gioco verrebbe spostata in una piattaforma galleggiante sul lago. Il progetto prevede anche un pontile, di circa 1 chilometro, che servirebbe per raggiungere 38 ville galleggianti. Nel piano è prevista anche la costruzione di due residence. Il progetto porta la firma dell’architetto Luigi Tamini ed è ciò a cui sta lavorando Preatoni.

Gioco, cultura, ma soprattutto residenze, il progetto si articola su questi tre elementi. Tempi e costi? A detta del manager "per completare tutto il piano, ci vorranno tre anni e un investimento da 200 milioni”.

Quello di Preatoni non è l'unico progetto, si apprende dal Sole, ma l'imprenditore non sembra essere preoccupato. “Se ci sono altri concorrenti, puntano a gestire il casinò, mentre il mio è un progetto ben più ampio che porterà al rilancio di tutta l’economia della città”, afferma. Qualche ostacolo però non manca, per esempio per realizzare un progetto simile servono il sì del commissario straordinario, ma anche il coordinamento del Comune.