Due eventi "made in Sicily" per Domina travel

29/03/2019 17:45

L'operatore sarà presente al Travelexpo di Terrasini e organizzerà all'aeroporto di Palermo un focus sui voli charter e sul nuovo volo Palermo-Sharm

Due eventi in Sicilia per presentare le novità della programmazione e il nuovo volo Palermo – Sharm El Sheikh, operato ogni domenica da luglio a settembre. E’ questa la mossa di Domina travel, che sarà presente sul territorio siciliano per la partecipazione - per il primo anno - a Travelexpo - Borsa Globale dei Turismi, alla sua XXI edizione, che si terrà dal 5 al 7 aprile al Resort Village Città del Mare di Terrasini (PA).

A seguire, l’11 aprile, Domina organizzerà direttamente un evento all’Aeroporto di Palermo Falcone e Borsellino, per accogliere le agenzie e promuovere la nuova programmazione di voli charter dagli aeroporti di Milano e Bologna verso il capoluogo, con destinazione ultima il Domina Zagarella Sicily, e il nuovo volo "egiziano" dell'operatore.