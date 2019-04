Grimaldi Lines Tour Operator: il catalogo estate in adv

01/04/2019 17:24

La novità della stagione è la nave gratis per chi acquisterà entro il 15 maggio prossimo un soggiorno mare Sardegna

Il catalogo estate 2019 di Grimaldi Lines Tour Operator è disponibile sia in agenzia di viaggio, sia all’indirizzo grimaldi-touroperator.com. Per la prossima stagione, l’offerta è ancora più ricca, con un ventaglio di opzioni per soggiorni in formula nave + hotel nelle località di mare affacciate sul Mediterraneo: Sardegna, Sicilia, Costa Brava e Costa di Barcellona in Spagna, isola di Corfù in Grecia.

La novità della stagione estiva 2019 è la nave gratis per tutti coloro che acquisteranno entro il 15 maggio prossimo un soggiorno mare Sardegna. La gratuità include la traversata marittima a/r in passaggio ponte e il trasporto di un’auto o una moto al seguito (restano esclusi i diritti fissi, che sono sempre a carico del passeggero). A questa si affianca la possibilità di Early Booking presso tutte le strutture alberghiere presenti in catalogo, con sconto del 10% per chi prenota entro il 15 maggio.

Grimaldi Lines Tour Operator ha pensato anche a chi alla vacanza puramente balneare preferisce un viaggio culturale con spostamenti in diverse località anche dell’entroterra. Oltre ai soggiorni sulla costa, sono presenti nel catalogo: il tour del Triangolo d’Oro spagnolo – Barcellona, Saragozza, Madrid, Toledo, Valencia – e il tour della Sicilia Magica con tappe in tutte le città e paesini storici dell’isola.

Per il target famiglia tornano le vacanze presso gli hotel a tema del parco divertimenti Portaventura, situato a Salou, a Sud di Barcellona. I pacchetti comprendono il trasferimento marittimo a/r, il pernottamento con trattamento di mezza pensione presso la struttura alberghiera prescelta e il biglietto di ingresso per le attrazioni del parco.

Tutti i trasferimenti marittimi avverranno a bordo dei ferry della flotta Grimaldi Lines, con un’età media inferiore ai 10 anni. Tra questi ci sono le due ammiraglie Cruise Roma e Cruise Barcelona, impiegate sulla rotta Civitavecchia-Porto Torres-Barcellona e viceversa, e attualmente sottoposte ad un intervento di restyling e allungamento, con il duplice obiettivo di ridurne l’impatto ambientale e renderle ancora più accoglienti.