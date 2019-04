Focus sul nuovo piano strategico per San Marino

03/04/2019 15:37

Tre gli elementi principali: riposizionamento della destinazione, allungamento della permanenza e innalzamento del target

Punta sul nuovo piano strategico 2019-2023 la bussola della Repubblica di San Marino: tre i focus principali, “il riposizionamento della destinazione – afferma Nicoletta Corbelli, dirigente dell’Ufficio del Turismo -, l’allungamento della visita e l’innalzamento del target”. “San Marino è ancora percepita come meta da escursione giornaliera e non come luogo in cui trattenersi – prosegue Corbelli -. L’intento è quindi quello di far emergere la nostra unicità”.

Tre i prodotti per lo sviluppo e la promozione: "il primo l’outdoor, bike in particolare, con l’associazione San Marino Ciclying Experience che comprende 6 bike hotel e ha mappato tutti gli itinerari ciclabili, per fare di San Marino un punto di partenza per usufruire di tutti i percorsi che sconfinano fino a Emilia Romagna e Marche. In secondo luogo la valorizzazione delle nostre location, che non sono più solo monumenti da visitare in maniera passiva, ma durante il periodo estivo diventeranno dei luoghi che prendono vita, con la proposta di spettacoli e attività offerte da gruppi storici. Infine la messa a sistema delle esperienze nel settore gastronomico, facendo conoscere e degustare i prodotti tipici grazie al consorzio Terra di San Marino, che riunisce tanti produttori tipici”. Tra i prodotti tipici, spiega la manager, si annoverano per esempio “olio, vino, miele, formaggi”. Per fare in modo, in secondo luogo che i turisti si fermino di più e spendano maggiormente “inizieremo a lavorare sulla riqualificazione dei centri storici”. n.s.