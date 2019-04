Sicilia nel mirino per Palladium Hotel Group

03/04/2019 16:44

Entro l’estate 2020 prevista l'apertura di due strutture vicino a Cefalù

Palladium Hotel Group investe in Italia consolidando la propria posizione nel segmento luxury. Prevista per l’estate 2020 l’apertura di Grand Palladium Sicilia Resort & Spa e di Grand Palladium Garden Beach resort & Spa, a Campofelice di Roccella, vicino Cefalù (PA).

Fra le principali catene alberghiere spagnole, Palladium Hotel Group ha chiuso il 2018 con un un volume d’affari di 636 milioni di euro. Nel 2019 continuerà a crescere con una previsione di investimento globale di 38 milioni di euro volto a consolidare la sua posizione nel segmento luxury grazie a brand dalle personalità ben distinte ma tutti rivolti ad una clientela che ricerca ospitalità di alto livello.

Il gruppo vanta 50 strutture e circa 16.500 camere in 6 Paesi: Spagna, Messico, Repubblica Dominicana, Giamaica, Brasile e Italia e comprende 9 brand fra cui Grand Palladium Hotels & Resorts, che annovera hotel 5 stelle con particolare cura verso famiglie, coppie, viaggiatori business ed è rinomato per la formula di ospitalità all’insegna dell’entertainment e del relax.

Grand Palladium Sicilia Resort & Spa e Grand Palladium Garden Beach Resort & Spa sorgono a Campofelice di Roccella, nelle immediate vicinanze di Palermo. Le due proprietà sono una accanto all’altra e comprenderanno entrambe varie tipologie di camere, fra cui Seaview suites, data la posizione fronte mare.

“Si tratta di due resort a cinque stelle - dichiara Fabio Cortina, direttore del resort -, che avranno un'offerta gastronomica e di entertainment con particolare attenzione alle famiglie e alle coppie, in un contesto di rara bellezza”.

I due resort offriranno servizi caratteristici del brand, come la formula Infinite Indulgence, all-inclusive di lusso; un’offerta gastronomica che comprende la formula Dine Around in tutti i ristoranti à la carte di entrambi i resort; servizi di particolare cura del cliente fra cui la Zentropia Palladium Spa & Wellness; moltissime attività di intrattenimento con spettacoli e attività adatti a tutte le età; tante facility per famiglie a conferma dell’attenzione particolare del brand per chi viaggia con bambini senza rinunciare al lusso.