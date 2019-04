La Spezia, nuovo terminal crociere da 41 milioni di euro

07/04/2019 10:40

Il progetto sorgerà grazie a una partnership pubblico-privato, che vede protagoniste Royal Caribbean, Msc Cruises e Costa crociere

Presentato a La Spezia il progetto del nuovo terminal crociere, che sorgerà grazie a una partnership pubblico-privato, che vede protagoniste Royal Caribbean, Msc Cruises e Costa crociere, con l’obiettivo di sviluppare ulteriormente il settore crocieristico e il flusso turistico, riqualificando anche la zona del porto. L’investimento messo in atto dalle tre compagnie di crociere per l’intero progetto, che sarà tecnologicamente e urbanisticamente all’avanguardia, ammonta a 41 milioni di euro.



“Il progetto si caratterizza per la stratificazione orizzontale di piani trasparenti a tratti porosi, uniti da una grande pergola urbana, “monumentale” e artistica per come potrà essere realizzata, e per la valenza che avrà nel captare e riflettere la luce, ripercorrendo alcune tra le grandi esperienze architettoniche contemporanee, come Marsiglia e Barcellona. Ogni volume avrà pertanto un ruolo e una identità: un progetto mediterraneo per La Spezia”, ha affermato l’architetto Alfonso Femia, autore del progetto della nuova stazione crocieristica.



“Per la prima volta tre player internazionali si mettono insieme per la realizzazione di un’opera fondamentale che rappresenta il primo tassello del waterfront spezzino, in cui pubblico e privato andranno a convivere. Sul fronte delle crociere poi la Liguria vanta un primato molto importante: è la prima regione in Italia per numero di passeggeri movimentati, con oltre tre milioni di imbarchi, sbarchi e transiti. In base al rapporto di “Italian Cruise Watch” Genova, Savona e La Spezia risultano tra i primi posti tra gli scali crocieristici del nostro Paese, con l’ottima performance di La Spezia che, a fine 2019, potrebbe raggiungere il suo record storico di crocieristi movimentati e 160 toccate nave, con un più 23% sul 2028”, ha sottolineato Giovanni Toti, presidente di Regione Liguria.