Traghettionline: "Il mercato premia Sardegna e Sicilia"

08/04/2019 11:28

Per la stagione 2019 gli investimenti da parte delle compagnie di traghetti sono di consolidamento, nuove rotte e servizi

Gli investimenti per la stagione 2019 da parte delle compagnie di traghetti "sono da considerarsi in tutti i termini, di consolidamento per non perdere il numero di passeggeri acquisiti negli scorsi anni - osserva Traghettionline -, infatti le compagnie non hanno dismesso alcuna tratta e continuano a proporre offerte, come è stato per San Valentino, per la festa della donna, per quella del papà, o sul fronte advanced booking. Investimenti di nuove rotte, ne è esempio Gnv con la tratta Genova-Olbia e Corsica Ferries con la linea Tolone-Trapani, ma anche di servizi, sempre in crescita da un punto di vista qualitativo. Ne sono un esempio la possibilità di sbarco-imbarco con priorità di Gnv e Corsica Ferries, menù creati appositamente per bambini di Moby e Gnv e la cabina late check-out sempre di Gnv".

Sul fronte delle mete "la Sardegna rimane sempre di grande interesse, ma anche le tratte sul Maghreb godono di una forte attenzione", vien fatto presente. Cosa sta prenotando il mecato? "Dall’inizio dell’anno ad oggi la nostra clientela stà privilegiando la Sardegna e la Sicilia".

Sul fronte del pricing 2019 non vengono rilevate "grosse differenze rispetto al 2018, i prezzi rimangono contenuti grazie anche alle numerose offerte proposte dalle compagnie". s.v.