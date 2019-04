Mappamondo, Netti e Salvato in squadra

09/04/2019 09:26

L’operatore potenzia il team per consolidare i rapporti con le agenzie partner, da sempre unico canale di vendita





Mappamondo potenzia la squadra commerciale con due nuovi ingressi: Sergio Netti, cui vengono affidate Puglia, Basilicata e Molise e Flavio Salvato (nella foto) che seguirà Lazio e Umbria.

Figure conosciute e già molto stimate nella distribuzione organizzata, vantano entrambi un’esperienza commerciale più che decennale nel settore, entrano nel team di Mappamondo con l’obiettivo di dare un forte contributo alla promozione sul territorio delle proprie regioni di competenza e consolidare ulteriormente i rapporti con le agenzie partner che, per l’operatore, rappresentano da sempre l’unico canale di vendita.

“Negli ultimi sei anni abbiamo costruito una squadra commerciale di ottimo livello - commenta il direttore commerciale Francesco Maio - i nostri sales sono formati sul prodotto Mappamondo per diventare dei veri e propri consulenti in grado di supportare le agenzie su tematiche di aspetto commerciale, presentare nel dettaglio le peculiarità del nostro prodotto e affiancare i booking nel processo di vendita: dal preventivo iniziale fino alla conferma della pratica, per poi passare alla prenotazione successiva e alla fidelizzazione del punto vendita”.

I due nuovi ingressi si affiancano ai sales già in forza all’operatore che, grazie a una squadra di dieci consulenti commerciali può contare su una presenza capillare in tutte le area strategiche del territorio nazionale.