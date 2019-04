Torna il Career Day di Ebtl: disponibili 535 posti di lavoro nel turismo

09/04/2019 16:58

Oltre 400 contratti di lavoro da stipulare e 108 tirocini da avviare. L'appuntamento è per l'11 aprile

Al via la quinta edizione del Career Day Turismo, manifestazione organizzata dall’Ente Bilaterale Turismo del Lazio (Ebtl) e Porta Futuro per dar vita a un’intera giornata dedicata all’incontro diretto tra domanda e offerta di lavoro nel settore turistico e della ristorazione.

L'appuntamento è per giovedì 11 aprile, dalle ore 10.00 alle 17.00, negli spazi di Porta Futuro saranno disponibili 535 posizioni vacanti nel settore turistico del Lazio messe a disposizione da 25 tra le principali aziende del comparto (alberghi, agenzie di viaggi e ristoranti presenti con propri stand) con oltre 400 contratti di lavoro da stipulare e 108 tirocini da avviare.

In aumento rispetto alle edizioni precedenti le adesioni: dopo le 1.000 presenze del 2018 si attende quindi un nuovo record per il Career Day, evento che grazie alla selezione preventiva degli aspiranti partecipanti operata da Ebtl garantisce un’alta percentuale di successo degli incontri. Non pochi degli iscritti sono reduci da specifici corsi di formazione tenuti dell’Ente stesso, tra i cui compiti istituzionali vi è anche il monitoraggio dei flussi turistici a Roma e provincia e la redazione di un Osservatorio mensile che permette agli attori pubblici e privati del settore di compiere scelte consapevoli ed efficaci in termini di offerta, formazione, investimenti infrastrutturali e legislazione regionale a sostegno del turismo.