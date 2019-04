Lombardia-Magoni: Frigerio tra le eccellenze della regione

10/04/2019 11:22

"Collaboreremo molto", ha detto il vice presidente Fabrizio Sala, in occasione dell'evento che ha celebrato i tre anniversari della famiglia Frigerio

"Il futuro del turismo ruota intorno all'informazione, alla capacità di essere digitali", requisiti che, secondo Fabrizio Sala, vice presidente e assessore per la Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione della Regione Lombardia, il Gruppo Frigerio ha saputo incarnare e portare sul territorio. "Collaboreremo molto", ha detto ieri sera Sala, in occasione dell'evento che ha celebrato i tre anniversari della famiglia Frigerio. "Ci siamo già incontrati, seguiamo quello che fanno le nostre imprese. In Lombardia è stato approvato un piano di investimento (e una parte riguarderà anche il turismo, ndr) che prevede 750 milioni di euro e metà del capitale è privato".

Frigerio rientra tra le eccellenze del territorio lombardo, a sottolinearlo anche Lara Magoni, assessore al turismo, moda, design e marketing dellla Regione Lombardia, intervenuta alla serata. "Grazie a queste eccellenze la Regione Lombardia conta 40 milioni di presenze, oltre 11 miliardi di euro di indotto economico - ha sottolineato l'assessore -, la forza di questa regione sono i turisti alto spendenti. Quello che ho voluto fare io è stato comprendere attraverso i numeri le potenzialità del nostro territorio, volevo vincere", ha affermato Magoni, forte del suo passato da sportiva, che le dà la carica per puntare ad obiettivi ambiziosi per la regione, affermando in ogni comunicazione che la Lombardia "è la prima meta turistica italiana". L'assessore è consapevole che "Emilia Romagna, Toscana, Veneto ci precedono, ma noi siamo vincenti", ha affermato. Il che vuol dire essere pronti a cogliere un "turismo che è cambiato, con i turisti che amano le esperienze". s.v.