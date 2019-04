Welcome premia le adv vincitrici del concorso "Assicurati una macchina"

10/04/2019 18:07

La competizione riguardava le vendite del prodotto assicurativo Alpitour World

Terminato il concorso “Assicurati una macchina” che, dal 1° febbraio al 31 dicembre 2018, ha coinvolto le agenzie Welcome Travel sulle vendite del prodotto assicurativo Alpitour World, il network ha consegnato ai vincitori le quattro Nissan Qashqai messe in palio. Oggetto della gara, l’assicurazione "Top Booking Plus" inserita nelle prenotazioni individuali relative ai viaggi Alpitour, Francorosso, Viaggidea, Bravo Club e Karambola, che ha premiato le prime due agenzie del network classificate per miglior incidenza assicurativa e per crescita percentuale, per un totale di quattro punti vendita.

Dopo la proclamazione della classifica a Istanbul durante la serata di gala della convention annuale "We play together", in questi giorni i vincitori del concorso si sono recati in concessionaria dove il loro area manager Welcome di riferimento ha formalmente consegnato le quattro Nissan Qashqai che saranno a loro disposizione per 1 anno. Le agenzie che si sono aggiudicate l’auto sono: Adesso Sole di Imola, 3V Veneto Viaggi e Vacanze di Mestre, CT2 Viaggi di Arezzo e Suite 152 Agenzia Viaggi di Parma.