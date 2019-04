Fiumicino, 3 nuove rotte dalla Greater China

11/04/2019 08:54

Tra maggio e luglio saliranno a 12 le città cinesi collegate allo scalo romano: previsti oltre 900mila pax entro la fine dell'anno

Tre nuove rotte tra Roma e la Cina. E’ questa la novità annunciata da Adr in occasione dello sbarco a Fiumicino di una nuova compagnia aerea, la Sichuan Airlines. “Raggiungono così quota dodici le città della Greater China direttamente collegate con l’aeroporto di Fiumicino – si legge in una nota del primo scalo italiano - che si conferma tra i leader in Europa per numero di destinazioni servite e di vettori attivi”.

Nel dettaglio, dal 25 giugno la Sichuan Airlines opererà un volo diretto per Chengdu tre volte a settimana. Ancora prima, altre due novità di rilievo: dal 30 maggio la Hainan Airlines aprirà un volo diretto per Shenzhen, che opererà due volte alla settimana, mentre il 12 giugno Air China darà il via al collegamento con Hangzhou con un volo operato tre volte a settimana.

“Shenzhen, Chengdu e Hangzhou – spiega Fausto Palombelli, direttore marketing e sviluppo aviation di Adr - e la nuova compagnia aerea Sichuan Airlines, insieme al potenziamento dell’offerta quotidiana di voli sulle altre destinazioni cinesi, sono le novità che proiettano anche quest’anno il Leonardo da Vinci verso nuovi record”.

Nel 2018 le sei compagnie aeree operanti tra Roma e la Greater China hanno trasportato 760.000 pax, con una crescita del +60% rispetto al 2014. Per il 2019 è previsto un ulteriore incremento del traffico del +20% rispetto al 2018 e il superamento della soglia dei 900mila passeggeri entro la fine dell’anno.

Fiumicino è uno dei primi scali al mondo a essere stato ufficialmente accreditato come “Welcome Chinese Airport”, aggiudicandosi nel 2018 il livello “Platinum” grazie alle numerose iniziative rivolte ai passeggeri cinesi come: la segnaletica in lingua, la personal shopper per facilitare gli acquisti nello scalo o l’acqua calda gratuita presso tutti i bar e ristoranti dell’aeroporto. Inoltre, tutte le attività commerciali dell’aeroporto hanno adottato i principali sistemi di pagamento diffusi in Cina: Alipay, Wechat Pay e la carta di credito UnionPay. Aeroporti di Roma è anche presente da più di un anno su Wechat, il principale social network cinese.