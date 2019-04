El Al, nuovi voli diretti da Catania a Tel Aviv

12/04/2019 14:54

Israele sponsor del Giro di Sicilia; serata di presentazione, svoltasi presso il locale Ma, con oltre 70 ospiti





L’ufficio nazionale israeliano del Turismo accresce la promozione di Israele in Sicilia e lo fa in un periodo molto intenso ovvero contemporanemante alla sponsorizzazione del Giro di Sicilia 2019, gara ciclistica organizzata da Rcs sport, all'interno della quale Israele ha voluto mettere i propri "colori" sulla maglia bianca, l'ambito premio per il miglio giovane ciclista. La serata di presentazione, svoltasi presso il locale Ma di Catania, location di sapore quasi telaviviano, ha visto la partecipazione di oltre 70 ospiti tra agenzie di viaggio, tour operator, stampa, autorità locali.

Partner della serata El Al, la compagnia di bandiera, che dal prossimo 14 aprile opererà, tramite Sun D’or, un volo bisettimanale da Catania a Tel Aviv, avvicinando ancora di più Israele e Sicilia. La serata ha voluto ricostruire l'atmosfera di un evento israeliano dove, al rigoroso approfondimeno dei contenuti, si è unito un momento di divertimento tra buon cibo e musica israeliana.

“Siamo orgogliosi di essere in Sicilia in questi giorni di grande fermento: reduci dall’aver ospitato il prestigioso Giro d’Italia, che lo scorso anno per la prima volta ha preso il via a Gerusalemme, abbiamo scelto di sponsorizzare il Giro di Sicilia in occasione del lancio dei nuovi voli di El Al - afferma Avital Kotzer Adari, direttrice dell’ufficio nazionale israeliano del Turismo -. Una scommessa su questa terra solare e generosa che tanto ha in comune con Israele: cultura millenaria, natura mozzafiato, eventi e tanto altro. Siamo sicuri che sempre più siciliani vorranno scoprire la nostra terra e i nuovi collegamenti sono solo il primo segnale positivo di crescita e ulteriore sviluppo dell’offerta per il pubblico siciliano e per tutto il Sud Italia. Speriamo di ispirare al viaggio tanti siciliani in questa stagione in cui il calendario eventi in Israele si fa particolarmente fitto - prosegue la manager -. Un primo importante appuntamento sarà quello con la Pasqua, un eccezionale momento di spiritualità in Terra Santa. Sul fronte eventi, è Tel Aviv la regina indiscussa del 2019: dal 14 al 18 maggio, ospiterà la 64esima edizione dell’Eurovision Song Contest, un evento di respiro internazionale che ci permetterà di raggiungere milioni di persone in tutta Europa; mentre la settimana che va dal 9 al 14 giugno il Gay Pride, appuntamento fisso per una delle città più gay-friendly al mondo. Tel Aviv quest’anno festeggia il 110°anno dalla sua fondazione e non poteva celebrare questo anno eccezionale in modo migliore”, ha concluso Avital.

“El Al, tramite la propria compagnia consociata Sun D'or, opererà nella prossima stagione estiva 2 voli settimanali da Catania a Tel Aviv. I voli saranno operativi dal 14 aprile al 26 ottobre 2019; avranno luogo la domenica e il giovedì - dichiara Yoaw Weiss, direttore generale El Al Italia -. El Al è costantemente alla ricerca di nuovi mercati in Italia che possano servire sia la crescente domanda italiana per Israele sia il mercato israeliano verso l'Italia”.

Continua, nel frattempo, la campagna di promozione della destinazione “Two Sunny Cities, One Break”, una formula ideale per una vacanza primaverile in Israele.