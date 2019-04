Tap punta sugli Usa

12/04/2019 14:10

A giugno l’apertura dei voli verso San Francisco, Chicago e Washington

Tap Air Portugal, storico vettore per i viaggi su Portogallo e Brasile, amplia la propria presenza sugli Usa e mira ad incrementare in maniera esponenziale le operazioni in Nord America nei prossimi anni,

A giugno aprirà 3 nuove rotte, su San Francisco, Chicago e Washington, che andranno ad affiancarsi a Miami, New York (Newark e Jfk), Boston e Toronto in Canada. Le frequenze settimanali verso gli stati Uniti passeranno dunque dal mese di giugno a 56, dalle 16 del 2015, con gli Usa che rappresentano già il 3° maggiore mercato per la compagnia.

Con 16 mln di passeggeri trasportati nel 2018 a livello globale (+50% nell’ultimo triennio), Tap ha aumentato il numero dei passeggeri sul mercato americano del 9,6%, per un totale di 800mila persone trasportate. Anche i passeggeri in volo verso il Brasile hanno registrato forti crescite: sono stati 1,7 mln, 124mila in più rispetto al 2017 (+7,8%). A scegliere la compagnia per le rotte europee invece, Portogallo escluso, sono stati in 10 mln. Anche le rotte africane sono cresciute sensibilmente, dell’11,3%, e in particolare proprio queste vedranno l’introduzione, a partire dal prossimo 3 luglio, del nuovo collegamento su Conarky, capitale della Guinea, con frequenza trisettimanale.

I piani di espansione della compagnia con l’apertura di numerose nuove rotte strategiche si basano soprattutto sull’ampliamento e il rinnovo della flotta, che attualmente è composta da 97 aeromobili e salirà a 122 unità entro il 2023, consentendo a Tap di trasportare 7 mln di passeggeri in più. Proprio la scorsa settimana la compagnia ha preso in consegna il primo dei 14 A321Lr ordinati, una macchina narrow body tra le più versatili e performanti al mondo, che consente una riduzione del 20% sui consumi di carburante. L’aeromobile è dotato di poltrone full flat di ultima generazione in classe business e poltrone confortevoli in economy, ed offre una gamma completa di connettività ed intrattenimento di bordo, inclusi servizi di messaggistica gratuiti per tutti i passeggeri. L’A321Lr alla sua entrata in servizio opererà sulla rotta Lisbona-Tel Aviv. a.te.