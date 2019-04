Kappa Club, Coralia e tour: la triplice estate di KappaViaggi

12/04/2019 17:23

L'operatore presenta la sua gamma di prodotto, che copre destinazioni di corto e lungo raggio con formule che vanno dall'all inclusive al fly&drive

Una gamma di prodotto “tripartita” per l’estate 2019. E’ questa la proposta di KappaViaggi, che arriva in adv con il nuovo catalogo che mette insieme destinazioni, soggiorni e tour proposti dall’operatore.

Come detto, il prodotto è triplice: in primo luogo troviamo i Kappa Club, che “soddisfano le esigenze degli ospiti desiderosi di vivere la meta delle loro vacanze senza tuttavia rinunciare ai vantaggi di una formula all inclusive”, spiega il t.o. in una nota. La formula Kappa Club prevede infatti, senza alcun supplemento, uscite dal villaggio per mangiare “local”, conoscere da vicino i paesaggi e la cultura del luogo, cimentarsi in attività ludiche e sportive originali. I Kappa Club sono attualmente disponibili in Spagna, Marocco, Messico e Thailandia.

Una seconda tipologia di proposta riguarda invece i Club Coralia, in Sardegna, Sicilia, Spagna, Cuba, Repubblica Dominicana e Creta, soluzione ideale per le vacanze in famiglia o in coppia all’insegna della spensieratezza. “Dall’atmosfera informale e in formula tutto compreso, i Club Coralia propongono animazione e attività, comfort e convivialità, nonchè i Coralia Kids Club”.

Infine, nel nuovo catalogo non mancano i tour – in formula fly&drive o combinato - realizzati con

partner professionisti esperti nella destinazione prescelta. I tour sono disponibili in Marocco,

Yucatan, Sri Lanka & Maldive, Vietnam e Stati Uniti d’America.