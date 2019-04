Dubai Expo2020, memorandum d’intesa per la cultura

15/04/2019 12:21

L'accordo mira a promuovere i legami turistici e culturali tra le istituzioni e le città in vista della prima Esposizione Universale in Medio Oriente







Il Dipartimento Cultura e Turismo - Abu Dhabi (Dct Abu Dhabi) ha firmato un memorandum d’intesa con Expo2020 Dubai per contribuire a rafforzare i legami tra le due istituzioni.

L’accordo è stato firmato lo scorso 26 marzo da Ali Hassan Al Shaiba, Acting Executive Director of Marketing and Communication Sector di Dct Abu Dhabi, e Najeeb Mohammed Al-Ali, Executive Director del Dubai Expo 2020 Bureau.

A partire da ottobre del prossimo anno e per la durata di 173 giorni, Expo2020 sarà la prima Esposizione Universale che si svolgerà nella regione che comprende Medio Oriente, Africa e Asia meridionale (Measa). L'evento coinvolgerà 190 Paesi e milioni di visitatori verso gli Emirati Arabi Uniti per vivere il meglio di tecnologia, architettura, cucina, intrattenimento, cultura e molto altro ancora.

Il memorandum ha l’obiettivo di coordinare il lavoro di Dct Abu Dhabi e Dubai Expo2020 Bureau in diversi settori per creare delle opportunità, compresa la promozione dell'Expo e la condivisione delle proprie competenze.

“L'Expo2020 Dubai è un evento globale senza precedenti sia per gli Eau che per il mondo arabo ed è di vitale importanza che tutte le istituzioni degli Eau lavorino insieme”, afferma Al Shaiba. “Questo accordo tra il Dct Abu Dhabi ed Expo2020 è una chiara dimostrazione del nostro impegno nel promuovere Abu Dhabi sulla scena mondiale e sostenere la visione economica 2030 di Abu Dhabi, progettata per sostenere il percorso di sviluppo del nostro Emirato”.

“L’esperienza e la conoscenza di questo memorandum ci consentiranno di lavorare all’unisono con i nostri partner dell’Expo, così come con le altre istituzioni interessate, offrendoci l’opportunità di mostrare come Abu Dhabi sia una destinazione straordinaria su scala globale”.

Questo memorandum è considerato un modo per rafforzare e sviluppare le relazioni tra le due parti, assicurando al tempo stesso che tutte le istituzioni nazionali siano pronte e preparate a ospitare l’Expo. Inoltre, definisce una serie di punti chiave su cui le due istituzioni lavoreranno insieme, tra le quali ricerca e analisi; marketing, comunicazione e pr; meeting, incentive, conferenze, eventi (Mice) e biglietteria; arruolamento di volontari; contenuti formativi. Le due istituzioni formeranno inoltre un gruppo di lavoro congiunto e un comitato direttivo per gestire e organizzare il proprio lavoro e coordinarsi con le altre organizzazioni rilevanti.

Najeeb Mohammed Al-Ali, Executive Director, Dubai Expo2020 Bureau, ha aggiunto: “L’Expo2020 Dubai non è soltanto una celebrazione unica e irripetibile, ma anche un’opportunità per il mondo di entrare a far parte della ricca cultura e della calda ospitalità degli Emirati Arabi Uniti. Questo memorandum incarna il tema dell'Expo2020 ‘Connecting Minds, Creating the Future’ e aiuterà la nostra nazione ad accogliere 190 Paesi nel più grande evento mai organizzato nel mondo arabo”.