Land of Fashion, forte connubio con il territorio: The Palmanova chapter

Partnership culturali e turistiche per il brand rappresentato in Italia da 5 mall

Viaggio in Italia - The Palmanova chapter, questo il claim che ha accompagnato un press trip tra shopping e cultura. “Un invito fortemente voluto da Palmanova Outlet Village”, alla scoperta di Palmanova, unico esempio di città fortificata voluta dalla Repubblica di Venezia, racchiusa in una stella a 9 punte. Uno dei più importanti esempi di architettura militare entrata a far parte delle città Unesco, nel 2017. A poche decine di chilometri altre 2 città, sotto l’egida Unesco: Aquileia e Cividale del Friuli.

“La consapevolezza del cliente è cambiata, soprattutto nella componente turistica. Molti mercati sono propensi ad includere una visita nel loro itinerario – afferma Giada Marangone, marketing manager del mall -. Un’esperienza di lifestyle in Friuli Venezia Giulia, cluster importante di turismo culturale, enogastronomico e paesaggistico”. Un posizionamento forte, in grado di trasformare gli outlet da semplici luoghi per lo shopping a vere destinazioni per scoprire il grande patrimonio del territorio che li ospita.

Messo a punto esclusivamente per la rete agenziale. “Una collaborazione con le guide turistiche locali per offrire alle agenzie, che organizzano gruppi di piccole o grandi dimensioni nei nostri outlet, un’esperienza ludica (lo shopping) abbinata a quella culturale. Forniamo quindi, a nostre spese, guide che permettano al gruppo di effettuare un’escursione di 2 ore nelle città limitrofe agli outlet - spiega a Guida Viaggi Ezio Dell’Orto, marketing manager di Land of Fashion -. Abbiamo iniziato da Mantova Outlet Village, introducendo la visita guidata a Mantova, mentre per il Puglia Outlet Village la visita è a Matera, capitale culturale 2019. Tra qualche settimana partirà anche la promozione riservata al Palmanova Outlet Village con visita alla città fortificata di Palmanova”, conclude il manager.

I numeri

L’outlet si sviluppa su 22mila metri quadrati e offre 90 negozi di marca. La clientela è composta dal 56% di italiani e 44% da stranieri. I principali mercati esteri sono rappresentati dalla Croazia con uno share del 24,60%, seguita dalla Slovenia (23,40%), dalla Serbia (17,56%) e dall’Austria (10,40%). Nel 2018 l’outlet ha accolto 2,3 milioni di persone e oltre 900 pullman, per la stragrande maggioranza di bus operator stranieri. Il 46% dei visitatori è nella fascia d’età 36/50 anni, seguita con il 18,47% dai 26/35 enni.

Partnership con il territorio

Possibilità di acquistare la FVGCard a prezzi ridotti così come agevolazioni previste nei parcheggi di Trieste Airport, abbonamenti e biglietti in 22 teatri della regione, riduzioni ingressi nei parchi acquatici e alle terme di Bibione.

Servizi

WiFi e ricarica cellullari gratuiti

2.500 posti auto gratuiti - ricariche fast charge Enel e Tesla

Noleggio passeggini, area giochi, scaldapappa

Doggy corner

Free Shopping Shuttle

In luglio e agosto su base settimanale da Bibione, Lignano e Grado e da Trieste e Sistiana. g.c.

Nel video, l'intervista a Ezio Dell’Orto, marketing manager di Land of Fashion

Qui invece la video-intervista alla vicesindaco e assessore al Turismo di Palmanova Adriana Danielis