Turismo in crescita in Basilicata: arrivi a +13,39% nel 2018

16/04/2019 16:59

Buoni segnali per il turismo in Basilicata secondo quanto attestano i dati pubblicati dall’Apt relativi al 2018. Numeri alla mano gli arrivi evidenziano una buona destagionalizzazione dei flussi, con un aumento in primavera (5,8% in aprile, 6,2% in maggio e 11,9% in giugno), a fronte di incrementi meno significativi nella stagione invernale (dal 2,2% di febbraio al 3,4% di dicembre).

Il periodo di maggior flusso turistico è quello estivo, trainato, in particolare, da quello del Metapontino, di Matera, di Maratea e del Pollino (luglio 19,7%, agosto 26,1% e settembre 11,5%).

Per quanto riguarda le provenienze turistiche, in merito ai nostri connazionali le regioni che preferiscono di più la Basilicata sono Puglia (con 185.237 arrivi, +18,8%), Campania (125.889, +8,18%), Lazio (95.582, +5,6%), Lombardia (65.919, +19,73%), Emilia Romagna (33.523, +11,9%), Calabria (30.032, +5,9%), Piemonte (28.253, +16,9%), Toscana (27.122, +10,6%) e Sicilia (25.675, +11,7%).

I dati hanno beneficiato dell'effetto positivo "di azioni specifiche di comunicazione e promozione che l’Apt ha sviluppato negli ultimi anni proprio in quelle regioni che hanno fatto registrare il maggiore incremento di arrivi - sottolinea Mariano Schiavone, direttore generale Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata -, in particolare degli accordi specifici di collaborazione e azioni strategiche, come il punto informativo dell’aeroporto di Bari, gli eventi organizzati a Milano e in Lombardia in collaborazione con il Comune di Milano e la Comunità Montana della Valle Camonica, le iniziative realizzate in Emilia Romagna e nella città di Firenze (con l’organizzazione di mostre tematiche e la partecipazione ad eventi di settore) e, infine, le attività poste in essere con la città di Palermo".

Tornando ai dati, per quel che riguarda i turisti stranieri, i Paesi di maggior provenienza "sono gli Stati Uniti con 19.074 arrivi (+36,9%), la Francia (17.513, +13,5%), il Regno Unito (13.611, +14,7%) e la Germania (11.595 arrivi, +12,9%), Paesi nei quali l’Apt Basilicata ha avviato iniziative specifiche di promozione in collaborazione con ambasciate, Istituti Nazionali della Cultura ed Enit", sottolinea Schiavone.

Nel 2018 per quanto riguarda l'Italia gli arrivi sono stati pari a 749.956, in crescita del 12,26% sul 2017. Sono stati 142.131 dall’estero (+19,73%). Le presenze dall'Italia sono state 2.307.392, +3,17%, e 296.232 dall'estero, +13,49%.

È la città di Matera che fa registrare l’aumento più consistente dei flussi turistici, con 344.813 arrivi (+22,5%) e 547.532 presenze (+22,3%), seguita dalla Costa Jonica con 255.537 arrivi (+18,2%) e 1.281.873 presenze (+0,9%).

Rispetto a questi dati, non afferiscono al Sist le schede di circa 300 strutture ricettive non ancora classificate nella città di Matera, oltre al turismo giornaliero che interessa l’intera Regione che non è documentabile sul sistema.

Complessivamente gli arrivi per l’anno 2018 sono pari a 892.087 (+13,39%), le presenze sono state 2.603.624 (+4,25%), con tasso medio di occupazione netto pari al 35,51% ed un incremento del 4,68%. Valori positivi "che fanno guardare con ottimismo al 2019 in corso, anno che godrà dei favori di Matera Capitale Europea della Cultura, che si spera possano protrarsi in una prospettiva di lunga durata".