South Australia: una scuola di cucina da stella Michelin

22/04/2019 14:11

Nuovo investimento da 60 mln di dollari da parte del governo

Il governo del South Australia investe 60 milioni di dollari australiani in una scuola di cucina e ospitalità di livello mondiale ad Adelaide. Il primo passo, che partirà immediatamente, sarà lo studio preliminare dell’International Centre for Food, Hospitality and Tourism. La costruzione dovrebbe prendere il via entro il prossimo anno.

Il centro sarà sviluppato sul Lot Fourteen, un ex sito ospedaliero in una posizione prominente della città, immaginato dal governo del South Australia per diventare un quartiere di innovazione riconosciuto nel mondo. Il South Australia è rinomato per il suo cibo e i suoi vini di alta qualità, e nel mese di aprile ha ospitato l’annuale festival Tasting Australia che ha attratto i principali chef e i pesi massimi dell’industria alimentare di tutto il mondo. Hassell, studio di design internazionale fondato ad Adelaide, è stato nominato consulente per lo studio preliminare che mira a coinvolgere le principali parti interessate, identificando le organizzazioni e i corsi di formazione più adatti.

Il governo del South Australia è impegnato attivamente nel trasformare l’area individuata nell’epicentro di cibo, ospitalità e turismo, nonché difesa, spazio e sicurezza informatica, visto che ospiterà anche l’agenzia spaziale nazionale australiana e il suo centro di controllo delle missioni. I settori dell’ospitalità e del turismo stanno guidando lo sviluppo del South Australia e questo ulteriore investimento garantirà a personale docente esperto l’accesso a un ambiente di formazione moderno.