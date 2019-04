22/04/2019 16:48

New entry in casa Azemar: da inizio maggio entrerà nella forza vendite Maila Lattanzio come area sales per la regione Puglia.

Maila ha un’esperienza pluriennale nel settore del turismo, è già molto conosciuta sul territorio nazionale, sia per essere tuttora la titolare dell’agenzia ‘La Solo Viaggiare’ di Barletta, che per la sua ampia conoscenza del prodotto Oceano Indiano.