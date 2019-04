Evolution Travel, riscontri per le dirette Facebook

24/04/2019 13:07

Raggiunta una copertura di circa 410.000 utenti per un totale di circa 130.000 minuti di visualizzazioni

“Ci mettiamo la faccia e ci facciamo conoscere live”: con questa mission, enunciata in modo chiaro e diretto, Evolution Travel ha dato vita al programma “Le dirette del martedì”, che ogni settimana, alle ore 21, attraverso la pagina Facebook di Evolution Travel, vede i promotori tour operator e i promotori di riferimento prodotto andare in onda, concentrandosi su una destinazione, su un filone tematico o su alcuni aspetti caratteristici del mondo travel e dell’organizzazione della vacanza ideale.

Nata poco più di un anno fa, con alcune puntate test, l’iniziativa è stata strutturata al fine di individuare il format migliore e nell’arco di qualche mese è diventata un appuntamento fisso che vanta grandi numeri e un seguito molto attento. In poco più di 40 dirette è stata raggiunta, infatti, una copertura di circa 410.000 utenti per un totale di circa 130.000 minuti di visualizzazioni. I partecipanti attivi live sono stati oltre 1.300 e i messaggi ricevuti circa 3700.

“Questa operazione è nata come un test con l’obiettivo di umanizzare ulteriormente la nostra azienda. Presentiamo le persone che, con la loro competenza e professionalità, hanno portato Evolution Travel a strutturare con grande affidabilità una modalità totalmente nuova di commercializzazione nell’ambito dei viaggi. Man mano che l’idea stava prendendo forma, abbiamo capito che avremmo potuto creare un prezioso servizio informazioni, reso unico dal coinvolgimento diretto degli esperti di una meta o di una tematica. Il successo immediato delle prime dirette ci ha portati a credere in questa iniziativa che è diventata un appuntamento fisso, in grado di produrre numeri davvero importanti e di garantire un grado di soddisfazione altissimo degli utenti. Abbiamo generato conversioni a breve distanza dalle dirette, frutto delle informazioni raccolte live dai viaggiatori, e la nostra banca video che continua a produrre visualizzazioni è la prova migliore della grande utilità di questo servizio”, commenta Valentina Donà, social media strategist di Evolution Travel.

Tra le mete che hanno raccolto l’attenzione maggiore, come da aspettativa, figura l’Oceano Indiano con le Maldive e il primato di diretta più particolare spetta indubbiamente a quella trasmessa live da Medjugorje, davanti alla chiesa di San Giacomo.

Oltre alla presentazione senza filtri delle persone e dei consulenti di viaggio online che, forti della loro esperienza e preparazione rispondono in diretta alle persone collegate, valore aggiunto dell’operazione è la banca video creata su Facebook da Evolution Travel. Le visualizzazioni continuano a crescere, non si circoscrivono unicamente al momento live e le informazioni veicolate dalle differenti trasmissioni sono sempre facilmente accessibili e fruibili.