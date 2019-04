I turisti mediorientali conquistati dal Belpaese

24/04/2019 15:15

Passano da oltre 157mila a quasi 200mila; a spendere maggiormente sono i visitatori provenienti da Emirati Arabi, Arabia, Iran e Kuwait. Enit presente a Atm Dubai con le regioni Lombardia, Emilia Romagna, Campania, Marche

Crescono del 21,97 per cento e passano da oltre 157mila a quasi 200mila. Sono le partenze di turisti mediorientali conquistati dall’Italia. A spendere maggiormente sono i visitatori provenienti da Emirati Arabi, Arabia, Iran e Kuwait ma cresce di oltre il 90 per cento la spesa dei turisti provenienti dal Qatar. I turisti dell’area Gcc viaggiano di solito in gruppo e ricercano soprattutto località del Centro-Nord. E’ lì che si registra la spesa maggiore. A certificare il trend l'Ufficio studi Enit su dati Bankitalia. Lazio, Lombardia, Veneto, Toscana, Piemonte ed Emilia Romagna sono anche le regioni in testa per numero di presenze.

Un mercato in fermento che Enit si prepara ad affrontare con la partecipazione alla Atm 2019 (dal 28 aprile al 1 maggio), Arabian Travel Market, a Dubai, l’evento internazionale che è piattaforma ideale per il networking di settore e per promuovere il travel management in relazione con ogni parte del mondo. Prenderanno parte alla fiera con Enit, nell’area dello stand Italia, Lombardia, Emilia Romagna, Campania, Marche e decine di operatori privati. Enit esporta il made in Italy come motore del turismo: in fiera verrà allestito un corner dedicato al benessere in stile italiano. Un’area sarà dedicata alla virtual reality che consente di vivere l’esperienza della realtà virtuale declinata in tre percorsi (città d’arte, food e lifestyle) uniti dal fil rouge del patrimonio Unesco, ma anche all’insegna della sostenibilità e dell’inconfondibile lifestyle italiano, da vivere e condividere online.

Incisiva anche l’attività di branding dell’Agenzia Nazionale del Turismo: il marchio Italia sarà presente in ogni ingresso della fiera, dall’entrata nord a quella del padiglione Europa e video promozionali sul Bel Paese mostreranno immagini delle Regioni presenti. Ad inaugurare lo stand il 28 aprile la conferenza di presentazione dell’offerta turistica della Regione Lombardia e della città di Milano in piazza Italia alle ore 13. “L’esperienza unica nel lifestyle italiano anima le strategie di Enit in collaborazione con il Sistema Italia - afferma il direttore esecutivo Giovanni Bastianelli – anche in vista dell’Expo Dubai 2020”.