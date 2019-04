Nuova executive lounge all'aeroporto di Bari

29/04/2019 10:26

Duecento metri quadri dedicati ai clienti business e frequent flyer nello scalo Karol Wojtyla

Entro l’estate, l’aeroporto Karol Wojtyla di Bari avrà una nuova executive lounge caratterizzata da spazi più confortevoli e più servizi a disposizione dei passeggeri in partenza dal capoluogo pugliese.

Duecento metri quadrati, dell’area imbarchi, dedicati ai clienti che avranno a disposizione business corner e zone relax. Inoltre, potranno conoscere, attraverso esposizioni e presentazioni mirate e programmate, prodotti e servizi esclusivi della Puglia e dei territori vicini.

“Questo intervento, realizzato con l'innovativa formula del co-marketing, coglie in pieno l'essenza del nostro concetto di aeroporto e di infrastruttura, quale snodo essenziale delle relazioni sociali culturali ed economiche dell'area che serviamo. Siamo certi che quando apriremo al pubblico la nuova executive lounge potremmo tutti sentire la continuazione dell’esperienza vissuta sul territorio, dimenticando che, invece, siamo in aeroporto in attesa di un aereo per partire”, ha dichiarato Tiziano Onesti, presidente di Aeroporti di Puglia.