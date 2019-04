Sri Lanka Tourism: pronti a far rinascere la destinazione

30/04/2019 14:20

Dopo i violenti attacchi terroristici che hanno colpito il Paese, l'industria del turismo mette a punto le strategie per accogliere nuovamente i turisti



Dall'Arabian travel market di Dubai, lo Sri Lanka tourism lancia un appello: "Uniti contro il terrorismo, contro ogni forma di violenza che possa minare l'intero sistema Paese, con l'obiettivo di riportare i turisti in Sri Lanka". Così lo l'ente del turismo pianifica una serie di misure volte a ricostruire l'immagine della destinazione e far rifiorire l'industria del turismo, che supporta una famiglia su dieci.

"Gli abitanti dello Sri Lanka sono tra le persone più accoglienti al mondo e quando un ospite arriva sulle nostre spiagge diventa parte della nostra famiglia", ha affermato Kishu Gomes, presidente di Sri Lanka Tourism, che ha sottolineato come subito dopo gli attentati sia scattato il protocollo di emergenza e assistenza, attraverso l'accesso a informazioni utili e la collaborazione con tutte le forze dell'ordine nazionali e locali e straniere per garantire la sicurezza dei cittadini e dei turisti.

"Affrontare le questioni di sicurezza è un requisito essenziale per il rilancio del turismo e continuiamo a lavorare a stretto contatto con tutte le autorità competenti per sostenere tutti i cittadini stranieri presenti nel Paese. Questa è assolutamente la nostra prima priorità", ha precisato ancora Gomes.

Secondo Gomes, il Paese deve far ripartire il turismo, che dà lavoro a quasi mezzo milione di famiglie in tutta l'isola. Per questo, si stanno delineando le linee guida per riportare i turisti in Sri Lanka e un piano d'azione graduale con il chiaro obiettivo di ridurre al minimo l'impatto finanziario delle cancellazioni. Prorità, mantenere e ricostruire il brand Sri Lanka e gestire l'impatto a lungo termine di questa tragedia.



Con questi obiettivi, lo Sri Lanka tourism aparteciperà alla quinta edizione del Forum mondiale Unwto sul turismo gastronomico a San Sabastian, in Spagna, da domani fino al 2 maggio. Mentre lo Sri Lanka convention bureau sarà presente anche all'Imex di Francoforte dal 21 al 23 maggio.