Al centro gli agenti di viaggi, il focus di Costa Crociere

07/05/2019 16:05

Saranno 1800 i partner in arrivo da 32 Paesi per la 26esima edizione dell'evento

Al centro gli agenti di viaggio. E’ il fulcro dell’edizione 2019 dei Protagonisti del Mare, la 26°, che dal 15 al 19 maggio, a bordo di Costa Favolosa, accoglierà 1.800 partner in arrivo da oltre 32 Paesi di tutto il mondo, insieme al team commerciale di Costa, per un itinerario che toccherà Savona, Marsiglia e Barcellona.

“Il Gruppo Costa ha un programma di sviluppo ambizioso, che ci consentirà non solo di rafforzare la nostra leadership in Europa e Cina, ma anche di innovare in maniera sostenibile, portando il mercato verso nuovi orizzonti e creando quindi nuove opportunità - ha commentato Neil Palomba, direttore generale di Costa Crociere -. Durante i Protagonisti del Mare ci confronteremo sulle tante novità che ci aspettano, a cominciare dalle nuove navi Costa Smeralda, la sua gemella e Costa Firenze. Il messaggio che vogliamo lanciare è che per Costa sono le persone a fare la differenza: a cominciare dai nostri partner, che lavorano insieme a noi ogni giorno per fare felici i nostri ospiti”.

Nel mese precedente la partenza della crociera gli adv sono stati invitati a esprimere le loro preferenze ed opinioni su alcuni temi. Le risposte ricevute sono state il punto di partenza per costruire una serie di attività “extra-ordinarie” che verranno proposte a bordo e a terra, i contenuti della sessione plenaria “Costa meets Partners” e tutti i principali appuntamenti legati al divertimento e alla condivisione.

“I nostri partner sono persone davvero “extra-ordinarie” e hanno da sempre rappresentato una delle risorse più preziose di cui disponiamo; su questa consolidata relazione abbiamo costruito il nostro successo e vogliamo, insieme a loro, garantirci un futuro ancora più brillante. Da alcuni anni abbiamo avviato un percorso che ci spinge a rafforzare i momenti di ascolto e di feedback con gli agenti ed è attraverso questo tipo di interazione che, ogni giorno, cerchiamo di generare maggior valore per i nostri partner strategici”, ha dichiarato Massimo Brancaleoni, senior vice president world wide sales di Costa Crociere.