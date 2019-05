Fruit: operazione montagna con un nuovo villaggio

08/05/2019 17:02

Cresce il portfolio di strutture con il Fruit Village Pescasseroli du Park, che rientra nell’ottica di uno sviluppo di prodotto anche per il periodo invernale

Non si arresta la crescita del tour operator Fruit che mette a segno, per l’estate 2019, un nuovo colpo inserendo nella sua programmazione un nuovo villaggio. Nuova anche la destinazione, non più mare, ma montagna: si tratta, infatti, del Fruit Village Pescasseroli du Park.

Situato tra le colline del parco nazionale d’Abruzzo, il nuovo resort, firmato Fruit è ideale per una vacanza sia d’estate sia d’inverno, data la sua posizione. La struttura si estende su di un parco di oltre 15.000 mq che ospitano una piscina esterna e campi sportivi polivalenti.

All’interno del resort, palestra, area wellness, discoteca e spazi comuni per le attività ‘intrattenimento, rendono il Fruit Village la formula giusta per le famiglie. Come in ciascun resort brandizzato Fruit, molte le attività per i bambini e per i ragazzi.

A disposizione degli ospiti ci sono 80 camere, molte delle quali in grado di ospitare sino a 5 persone. La formula offerta da Fruit è quella all inclusive.

“L’ingresso di questo resort rientra nell’ottica più ampia di uno sviluppo di prodotto anche per il periodo invernale. Il Fruit Village Pescasseroli du Park sarà presente anche nella nostra programmazione dopo l’estate. La posizione lo rende certamente una meta ideale e interessante per tutto il mercato del Centro-Sud Italia che desidera una vacanza in montagna durante l’estate e perfetta per lo sci durante l’inverno”, ha commentato Cesare Landi, amministratore unico Fruit.

La commercializzazione del Fruit Village Pescasseroli inizierà da primo di luglio.