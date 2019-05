Turisti cinesi: Italia sul podio in Europa

10/05/2019 10:13

L'Italia ha il primato di essere il Paese in Europa con il più alto numero di arrivi e di presenze di turisti cinesi, rispettivamente oltre tre milioni e cinque milioni, superando così Francia, Germania e Spagna.

E in testa troviamo le regioni di Lazio e Veneto, seguite da Toscana, Lombardia, Emilia Romagna e Campania. Le città top sono, invece, Milano, Roma, Firenze e Venezia.

E' quanto emerge da un'analisi dell’Ufficio Studi Enit sulla base di dati Unwto, Banca d’Italia, Etc, Istat, Eurostat, Forwardkeys nonché dal monitoraggio delle 30 sedi nel mondo dell’Agenzia Nazionale del Turismo.



E le previsioni per il 2019 sono più che rosee: crescono, infatti, le prenotazioni di oltre il 20%. Le vacanze di primavera ed estate vedranno i cinesi indirizzare le loro preferenze anche verso il Sud e nuove destinazioni del turismo culturale come i siti Unesco di Pompei, Amalfi e la valle dei Templi di Agrigento. Al di là di Shanghai e Bejing, si consolidano come aree di partenza quelle di Guangzhou e Chengdu. Si nota una particolare preferenza da parte di viaggiatori di genere femminile tra i 25 ai 34 anni che scelgono l’Italia nei mesi di febbraio, luglio e ottobre.

E l'Italia sarà rappresentata da Enit in Cina in occasione dell'Itb China, la fiera internazionale del turismo outgoing cinese a Shanghai dal 14 al 17 maggio prossimo. A partecipare saranno le regioni di Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Toscana, Puglia e Veneto, per un totale di oltre 60 componenti in rappresentanza dell'offerta turistica italiana. Protagonisti i principali aeroporti italiani per potenziale sul mercato: Roma, Milano, Venezia e Firenze.

A inaugurare gli appuntamenti il 14 maggio ci sarà l’opening della tre giorni organizzato da Enit con Itb, Air China e Wynham hotel allo Shangri-La Pudong, con oltre 600 invitati tra stakeholder e istituzioni alla presenza del ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo Gian Marco Centinaio, che taglierà il nastro dello stand Italia con Ettore Francesco Sequi, ambasciatore d'Italia presso la Repubblica Popolare Cinese, e Giorgio Palmucci, presidente dell'Ente nazionale italiano per il turismo.