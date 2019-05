Basilicata e Calabria, è boom turistico

13/05/2019 12:05

Nei dati l'ottima crescita delle regioni centromeridionali: +60% anno su anno per la Basilicata, +40% per la Calabria nel primo trimestre. Bene anche l’Abruzzo







Basilicata, Calabria e Abruzzo sono state tra le mete con la più alta crescita durante i primi tre mesi nel 2019 rispetto all’anno precedente. Sono gli ultimi dati diffusi da Expedia Group, che testimoniano come le regioni italiane centro-meridionali siano state le più apprezzate dai turisti.

Molto attraenti dal punto di vista naturalistico, ma anche famose per la loro ampia offerta enogastronomica, popolari per le loro bellissime costiere e conosciute come patria di città di livello mondiale, queste tre stupende regioni hanno registrato degli interessanti risultati per quanto riguarda la domanda nazionale e internazionale di turismo.

I dati dei primi tre mesi del 2019 evidenziano come la Basilicata, in particolare Matera, la Città dei Sassi Capitale Europea della Cultura 2019, abbia registrato la più alta crescita della domanda turistica tra le tre regioni, con un aumento del 60 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. I suoi piccoli e affascinanti borghi, la genuinità dei sapori e dei colori dei suoi luoghi rendono questa regione straordinariamente apprezzata dai viaggiatori.

Seguendo la meravigliosa costiera di ponente, le bellezze della Basilicata incontrano il mare cristallino della Calabria, una delle regioni italiane dal clima temperato tutto l’anno, motivo per cui questa regione genera un’alta affluenza turistica e merita di essere visitata da gennaio a dicembre. I dati di Expedia Group rivelano come quest’area, ricca di storia e di tradizione, abbia mostrato un forte aumento della domanda turistica attorno al 40 per cento durante i primi tre mesi dell’anno, rispetto al 2018.

“Nel primo trimestre dell’anno, il turismo delle regioni meridionali sta crescendo come mai prima d’ora, soprattutto grazie all’ampia varietà di bellezze che è possibile ammirare. E la nostra piattaforma consente ai viaggiatori di prenotare in queste aree”, ha commentato Giovanni Moretto, direttore Market Management, Italia, Expedia Group (nella foto). “Infatti, grazie all’impegno di Expedia Group nel supportare gli albergatori locali con le più recenti innovazioni e tecnologie, l’Italia continua ad attrarre sia viaggiatori nazionali sia internazionali, specialmente coloro che provengono da Cina e Russia, con una crescita poco oltre il 120 per cento e di circa il 70 per cento rispettivamente, durante i primi tre mesi dell’anno. Una straordinaria rivelazione è, inoltre, la domanda di turismo proveniente dalla Grecia: i dati evidenziano, infatti, un aumento di oltre il 160 per cento della domanda”.

Non solo Basilicata e Calabria: immerso tra gli Appennini e la costa Adriatica, apprezzato dai turisti grazie alla sua varietà di natura e paesaggi, noto come il “Polmone Verde d’Europa”, l’Abruzzo è la terza regione che ha registrato degli incredibili risultati in termini di domanda turistica nel primo trimestre dell’anno: i dati di Expedia Group mostrano una crescita attorno al 10% rispetto allo stesso periodo del 2018.