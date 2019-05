Cabo Verde Airlines, debutta la nuova livrea

13/05/2019 12:27

Dopo la recente privatizzazione la compagnia opera oggi con tre aerei 757-200 e prevede di riceverne altri due entro l'anno





Le linee aeree Cabo Verde Airlines hanno ricevuto la scorsa settimana il primo velivolo con la nuova livrea, battezzato "Praia de Santa Maria", giunto all’aeroporto Nelson Mandela da Boston con 134 passeggeri.

Praia de Santa Maria, il cui nome è stato scelto dai viaggiatori attraverso un voto pubblico su facebook, rappresenta una delle meraviglie naturali di Capo Verde, ovvero la caratteristica spiaggia della città di Santa Maria sull'isola di Sal, che ospita l'hub della compagnia aerea.

Decorato nei toni del blu e del verde pastello, il branding è una miscela delicata della bellezza naturale e del ritmo della cultura capoverdiana, con i colori delle case sulle isole. La tavolozza dei colori interni ed esterni mostra che il cambiamento viene dall'interno, cercando di servire meglio i propri clienti e portare Capo Verde nel mondo e il mondo a Capo Verde.

Il "Praia de Santa Maria" ha 12 posti in una cabina premium e 180 in economica, assai confortevole per il passeggero.

Con l'arrivo di Praia de Santa Maria, Cabo Verde Airlines opera oggi con tre aerei 757-200 e prevede di riceverne altri due entro l'anno. L'arrivo di questo velivolo è parte della ristrutturazione della compagnia aerea dopo la privatizzazione, completata lo scorso primo marzo.