Pam Ann testimonial di Air Italy

13/05/2019 12:45

L’attrice comica, da tempo impegnata a diffondere un'immagine “non autorizzata” del mondo dei vettori, sarà la protagonista del prossimo video sulla sicurezza della compagnia italiana





Air Italy ha scelto Pam Ann quale ambasciatore del marchio della compagnia nel mondo. Pam Ann, nome d’arte di Caroline Reid, popolarissima e nota attrice comica, impegnata da anni nella rappresentazione irriverente del mondo delle compagnie aeree, ha scelto Air Italy e, tra le altre attività, sarà la protagonista del prossimo video sulla sicurezza.

"Pam Ann è una leggenda nel trasporto aereo", ha dichiarato Rossen Dimitrov, Chief Operating Officer di Air Italy, "Siamo lieti di averla a bordo. L'arguzia e l'umorismo irriverente di Caroline, il successo di pubblico che la segue sia all'interno che all'esterno del nostro settore, e la sua sagace comicità ci aiuteranno indubbiamente a far crescere la notorietà del nostro brand e ad allargare il numero dei nostri estimatori. Questa nuova collaborazione ci consentirà di raggiungere nuovi segmenti di pubblico in tutto il mondo con modalità diverse, e siamo molto grati che Caroline abbia scelto di lavorare con noi su questo progetto affiancando Air Italy nella propria fase di crescita e di sviluppo".

Vestendo i panni della hostess Pam Ann intrattiene da molti anni i suoi fan in tutto il mondo, e quest'anno sta già preparando un grande tour globale che la vedrà impegnata nella seconda metà del 2019 in Nord America, Regno Unito, Europa e Australia.

"Air Italy potrebbe essere la nuova arrivata, ma ha atteggiamento, raffinatezza, stile e un po' di impertinenza, proprio come me, quindi sono assolutamente entusiasta di lavorare con loro", ha detto Pam Ann. "È tempo di avere una compagnia aerea italiana in grado di viziare i propri passeggeri offrendogli una grande esperienza nel servire i clienti e un servizio meraviglioso, il tutto fatto in modo fresco e contemporaneo".