Estate 2019: il mare meta preferita, soprattutto in Sardegna, Puglia e Lazio

13/05/2019 18:12

Le città d’arte, seppur attrattive e ricercate, non riescono a fare breccia nei cuori dei vacanzieri estivi

Cosa cercano gli italiani nell'estate 2019? Sono 7,6 milioni le ricerche che incoronano il mare come meta preferita, soprattutto in Sardegna, Puglia e Lazio.

Fin dai primi mesi del 2019 gli italiani hanno dato il meglio nella programmazione dei viaggi estivi, come dimostrano i dati raccolti da Subito, piattaforma che ha registrato oltre 7,6 milioni di ricerche nella categoria case vacanza dall’inizio dell’anno a oggi. La voglia di evasione degli utenti italiani si è mantenuta costante nei primi mesi dell’anno, con 50mila visite medie al giorno, ma è con il mese di maggio che la piattaforma ha rilevato un forte aumento di traffico. Nella prima settimana del mese infatti si sono registrate mediamente 90mila ricerche giornaliere.

Subito ha analizzato 7,6 milioni di ricerche di case vacanze effettuate sulla piattaforma dal primo gennaio al 5 maggio, per capire caratteristiche, mete e desideri degli italiani per la stagione estiva che sta per arrivare. Le città d’arte, seppur attrattive e ricercate, non riescono a fare breccia nei cuori dei vacanzieri estivi: analizzando infatti le 500 parole più cercate su Subito, Roma si posiziona al 170° posto nella classifica, restando comunque prima tra le città, seguita da Catania per chi desidera godere del connubio mare e arte, e da Milano per chi invece non vuole farsi mancare un po’ di shopping tra un giro turistico e l’altro. In classifica per le città anche Torino e Firenze, in quarta e quinta posizione, mentre Matera, capitale della cultura nel 2019, si posiziona solo ottava. É il mare a vincere nettamente come destinazione preferita, lasciando indietro rispettivamente montagna (40°), lago (250°) e campagna (300°).



La Sardegna si configura ancora una volta come la meta d’eccellenza per i vacanzieri: al primo posto nella top 10 delle mete più cercate dagli utenti della piattaforma c’è infatti Costa Rei, nella parte meridionale dell’isola, che batte di poco (solo 500 ricerche in più) la meta per eccellenza della Gallura, San Teodoro, che rispetto all’anno scorso guadagna tre posizioni scalzando Villasimius, che invece scende in settima.

Al terzo posto, invece, ecco subentrare la Puglia con Torre Lapillo: la località fa parte delle note Maldive del Salento. La top 5 si conclude con due tradizionali destinazioni venete, Jesolo e Bibione. Nella seconda parte della classifica trovano spazio altre regioni italiane, tra cui la Sicilia con San Vito Lo Capo, in ottava posizione nuovamente la Puglia con Porto Cesareo, a conferma che il Salento è una meta intramontabile nei cuori dei viaggiatori italiani. Chiudono la classifica due destinazioni laziali, Terracina e Gaeta.



Le ricerche per tipologia di alloggio svelano le diverse anime degli italiani alle prese con la pianificazione delle vacanze estive: tra le parole chiave vince la casa indipendente, che batte con il 174% di ricerche in più l’appartamento. Al terzo posto si afferma la villa, una soluzione ideale per chi ama trascorrere le vacanze con tanti amici o in famiglia, meglio se accompagnata da una piscina: è questo l’optional più cercato insieme alle case fronte mare. Nella classifica trovano spazio anche il monolocale e il bilocale. All’ottavo posto la ricerca del giardino, uno spazio di relax anche nel clamore delle destinazioni di vacanza. A chiudere la top 10 arrivano baita e bungalow, gli alloggi preferiti di chi sceglie la montagna e il campeggio.



E se agosto è il mese preferito per gli utenti di Subito, (luglio si posiziona solo 80° nella classifica) crescono le ricerche di locazioni per l’intera stagione estiva o addirittura per l’intero anno: un modo per regalarsi piccoli momenti di relax.