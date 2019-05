Room Mate, doppia operazione in Sicilia; X-Perience al debutto

14/05/2019 10:00

Coldwell Banker Commercial advisor per le trattative di Palazzo Platamone e della Tonnara di Bonagia

Doppia apertura in Sicilia per la catena spagnola Room Mate, che approda per la prima volta nell’isola, a Trapani, con la gestione di Palazzo Platamone, 4 stelle superiore composto da 47 camere, ora denominato Room Mate Andrea, e della Tonnara di Bonagia (105 tra appartamenti e camere), che segna il debutto mondiale della linea X-Perience. Entrambe le strutture sono di proprietà del Gruppo Bulgarella, tra i principali gruppi alberghieri italiani per numero di proprietà (22 sparse tra Sicilia, Toscana, Emilia Romagna e Veneto).

Condotte da Coldwell Banker Commercial in veste di advisor, le due operazioni rappresentano un’occasione di rilancio internazionale per la città di Trapani. Le opere di restyling, finanziate dalla proprietà, sono costate 10 milioni di euro.

“Sono orgoglioso di questa operazione – commenta Giuseppe Rojo, amministratore delegato di Coldwell Banker Commercial – frutto di sei mesi di trattative, che segna un nuovo ciclo di espansione per il gruppo Room Mate, finora focalizzato in Italia sulla presenza in città d’arte come Milano, Roma e Firenze”.

“Sono innamorato della Sicilia e di Trapani - dichiara il fondatore e presidente di Room Mate, Kike Sarasola -. E’ una destinazione molto trendy. Sono contento di aver individuato, con Coldwell Banker Commercial, queste due proprietà e ora stiamo guardando a Catania, Palermo e Taormina per nuove gestioni”.

“Palazzo Platamone è stato sottoposto ad una trasformazione integrale da palazzo storico per uso direzionale ad hotel – annuncia Carlo de Romedis, direttore divisione hospitality di Coldwell Banker Commercial -. La Tonnara di Bonagia, invece, è stata oggetto di una profonda ristrutturazione ed ammodernamento, di cui la prima parte è stata affrontata quest’anno e la fase conclusiva degli interventi è prevista entro il prossimo anno. Le parti hanno sottoscritto un contratto di affitto di lunga durata. La forza del brand spagnolo e l’efficacia dei suoi canali di vendita potranno certamente risollevare i numeri dei flussi turistici nel Trapanese ”.