Club Med: ecco la mappa delle prossime aperture

Con l’apertura di nuovi resort, Club Med continua ad espandersi a livello globale e si prefigge l'obiettivo di aprire almeno un nuovo Resort in una nuova stazione sciistica all'anno.



Sulla scia del successo conseguito con l’apertura del resort Grand Massif Samoens Morillon nelle Alpi francesi e del resort Tomamu Hokkaido in Giappone alla fine del 2017, Club Med ha inaugurato una nuova stazione sciistica nel dicembre 2018: Les Arcs Panorama Paradiski in Francia.



Nel 2019, aprirà un nuovo resort 4 Tridenti presso l'Alpe d' Huez e avvierà la costruzione di due nuove strutture in montagna: chalet-appartamenti in Francia a Grand Massif Samoens Morillon e a Charlevoix nel Quebec in Canada.



Per quanto riguarda gli altri resort (Sun e Joyview), nel 2018, Club Med ha inaugurato la nuova struttura di Cefalù (Sicilia), il primo resort Exclusive Collection del Mediterraneo, e due Club Med Joyview in Cina: Golden Coast vicino a Pechino e Anji nei pressi di Shanghai.



SEmpre quest'anno l'operatore inaugurerà Michès Playa Esmeralda, un nuovo Club Med Exclusive Collection nella Repubblica Dominicana e un Club Med Joyview vicino a Pechino.



Due nuovi resort sono in fase di realizzazione: il resort Club Med Exclusive Collection alle Seychelles sull'isola di Sainte-Anne ed il resort 4 tridenti a Marbella, in Spagna.



Infine, importanti lavori di ristrutturazione e/o ampliamento hanno interessato i resort di La Pointe aux Canonniers (Mauritius), Cancun Yucatan (Messico), Gregolimano (Grecia), Turkoise (Turks e Caicos), Sahoro Hokkaido (Giappone) e La Caravelle (Guadalupa). La Caravelle in particolare subirà una vera e propria trasformazione le cui fasi finali sono previste per il 2019.