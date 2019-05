Finnair espande la sua iniziativa di compensazione Push for change

17/05/2019 15:55

Il vettore ha siglato una lettera d'intenti per includere la fondazione Compensate ed il progetto di rinselvatichimento naturalistico della cooperativa Snowchange nel suo programma

L’aumentata sensibilità per le problematiche della tutela ambientale coinvolgono sempre più le compagnie aeree, le cui emissioni inquinanti dovute alle attività di trasporto non sono trascurabili. Tra le compagnie aeree più attente a tentare di ridurre l’impatto negativo delle proprie operazioni, la finlandese Finnair è una di quelle che più si distinguono per l’attenzione alla sostenibilità ambientale.

Per questa ragione ha deciso estendere il proprio servizio di compensazione delle emissioni di CO2 del suo programma Push for change siglando recentemente una lettera d'intenti per includere la fondazione Compensate ed il progetto di rinselvatichimento naturalistico da parte della cooperativa Snowchange nelle opzioni disponibili per la citata compensazione con l'obiettivo d’inserire queste opzioni nel servizio Push for change nel corso di quest'anno.

"L'estate scorsa, abbiamo chiesto ai finlandesi come valutano le emissioni di CO2 ed i serbatoi di assorbimento di carbonio risultavano tra le alternative preferite per ridurre il carico di CO2 - afferma Arja Suominen, vicepresidente per le comunicazioni e la responsabilità aziendale di Finnair -. I nostri clienti hanno anche chiesto di includere progetti nazionali nel servizio Push for change insieme al progetto esistente in Mozambico e siamo lieti di poter offrire ancora più alternative di compensazione".

Compensate è una fondazione senza scopo di lucro che è stata fondata nel 2018 per combattere il cambiamento climatico, offrendo ai consumatori la possibilità di iniziare a vivere una vita con meno carbonio, compensando i propri acquisti quotidiani al momento della vendita. Compensate indirizza il 100% dei contributi a vari progetti che riducono la quantità di anidride carbonica nell'atmosfera.

"Dobbiamo fare molto di più adesso per fermare il cambiamento climatico, ed è per questo che l'opportunità di collaborare con Finnair è così importante per noi - afferma Antero Vartia, fondatore di Compensate -. L'impatto risulterà maggiore della collaborazione stessa dato il maggior effetto dell’esempio”.

Snowchange Cooperative è un'organizzazione finlandese senza fini di lucro per la scienza e la conservazione della natura, con progetti in Siberia, Groenlandia, Canada, Alaska e Finlandia. Negli ultimi 20 anni è stata un pioniere nella lotta al cambiamento climatico attraverso la ricerca, la ricostruzione ed il ripristino di specie selvatiche.

Tramite il servizio Push for Change di Finnair, i clienti possono sostenere il programma Rewilding Landscape della cooperativa, con il quale vengono ripristinati acquitrini, paludi e zone umide finlandesi. Le zone umide e gli acquitrini delle foreste boreali sono pozzi di carbonio paragonabili alle foreste pluviali dell'Amazzonia e chiave per preservare la biodiversità settentrionale.

Con il servizio Push for Change di Finnair, che comprende sia l'acquisto di CO2 che di biocarburanti, i viaggiatori aerei possono compensare le emissioni di CO2 del loro volo sostenendo progetti di riduzione di CO2 o ridurre le emissioni di CO2 dei loro voli acquistando biocarburanti. Il servizio è disponibile sul sito Finnair e i clienti possono anche utilizzare i propri punti frequent flyer di Finnair Plus per il servizio. I contributi dei clienti sono girati interamente ai progetti di riduzione della CO2 e agli acquisti di biocarburanti. g.n.