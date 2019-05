Corsica Ferries: la campagna si tinge di giallo

20/05/2019 14:44

A realizzare la comunicazione della compagnia Pr & Go Up Communication

Anche quest'anno è Pr & Go Up Communication a realizzare la comunicazione di Corsica Sardinia Elba Ferries, la compagnia di navigazione specializzata nei collegamenti verso Corsica, Elba, Sicilia e Sardegna.



La campagna integrata racconta i plus della compagnia in stile "giallo": le icone di Sherlock Holmes e Watson sospettano, infatti, che l’autore di offerte così convenienti non possa che essere Corsica Sardinia Elba Ferries con le sue celebri Navi Gialle. A supporto del format "Giallo delle Navi Gialle", una station domination delle principali stazioni di Milano, oltre a una campagna TV 15" e una campagna digital declinata su Facebook e internet.



"Il piano – commenta Albert Redusa Levy, coo di Pr & Go Up Communication Partners - prevede l’integrazione sinergica di adv offline diretta a consumer, grazie a campagne stampa, video e affissioni nelle principali città italiane, con un’intensa attività online di programmatic display advertising, dem e social network".