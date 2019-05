Gruppo Blunet: parte il nuovo percorso

Aeroporto Trieste: 30 milioni di nuovi investimenti

Per il quadriennio 2020-2023, 15 milioni per il potenziamento delle infrastrutture di volo, 11 per miglioramenti infrastrutturali e di servizi del terminale, 2 milioni in chiave “green” ed altri 2 per il potenziamento della viabilità di accesso