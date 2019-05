HOME > Notizie

I due colpi di mercato di Ota Viaggi

24/05/2019 08:54

Il t.o. investe nel Sud Sardegna con il Limone Beach che ha comprato, ristrutturato e sta ampliando. In Sicilia propone in esclusiva per il mercato italiano 68 camere all'Himera Beach Club

“Ci siamo dedicati a fare il prodotto, in modo tale che l’ospite che viene nelle nostre strutture possa stare bene ed abbiamo investito meno sulla comunicazione - riconosce Domenico Aprea, a.d. di Ota Viaggi intervenuto alla recente convention di Uvet Travel System -, ma siamo molto fiduciosi in quanto reputiamo che la base con un buon cemento armato l’abbiamo fatta”. Intanto buoni risultati arrivano dall’advanced booking, che ha un peso del 35%. Ota Viaggi è specializzato in soggiorni mare in Italia, tra villaggi, hotel club e resort, 30 anni di attività alle spalle e 75 strutture alberghiere in formula hotel, quasi tutte 4 stelle. La politica portata avanti dal t.o. si incentra sulla volontà di creare e consolidare i rapporti con le principali società di gestione, tra cui figurano Club Esse, Iti Hotels, Cds Hotel, Blu Hotels, Aeroviaggi e Marcegaglia Tourism. Numeri alla mano le camere confermate nel 2018 sono state 65mila, i passeggeri nell’ultimo triennio sono stati 750mila. Per l’estate Ota Viaggi ha messo a segno due colpi di mercato. Uno è nel Sud Sardegna, a Castiadas, dove il t.o. ha rafforzato il suo core business con il Limone Beach “lo abbiamo comprato, ristrutturato e lo stiamo ampliando, passerà, infatti, dalle 58 alle 104 unità. Un’operazione che abbiamo fatto con una società di gestione alberghiera con cui abbiamo ottimi rapporti di collaborazione”, ha affermato il direttore commerciale, Massimo Diana. Il secondo colpo di mercato è l’Himera Beach Club, con 138 camere, di cui ne commercializzerà in esclusiva per il mercato italiano 68, "le restanti camere sono destinate al mercato francese". E' situato sulla costa Nord della Sicilia, vicino a Cefalù e a circa 30 minuti d’auto da Palermo.

In Sicilia il t.o. propone villaggi club e resort tutti 4 stelle, 700 camere settimanali da giugno a settembre, pacchetti nave o solo soggiorno flessibili. Il nuovo catalogo Sardegna e Mare Italia è distribuito a 7mila adv, sono 3.800 quelle che collaborano. “Abbiamo puntato tanto sul segmento famiglia - fa presente il manager -, avendo sempre il bambino gratis, la nostra forza è la nave gratis. Nella Sardegna del Nord abbiamo 2500 camere settimanali da giugno a settembre. Nella Sardegna Centro Orientale villaggi e club resort 4 stelle. La Sardegna del Sud è stato il sogno del sogno”, che il t.o. ha realizzato. s.v.





