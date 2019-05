C-Way lancia il nuovo Genova City Pass

28/05/2019 11:15

Obiettivo rafforzare l’offerta, puntando sulla richiesta del pubblico, soprattutto straniero, di avere un “assaggio” del patrimonio della città

C-Way, il tour operator dell’edutainment, lancia per la stagione estiva il nuovo Genova City Pass, un prodotto che raccoglie il meglio delle esperienze che si possono vivere a Genova in un giorno.

Nello speciale pacchetto i turisti possono scoprire la città con un city-sightseeing a bordo di un simpatico trenino, visitare i Palazzi dei Rolli – patrimonio Unesco - rappresentati da Palazzo Reale e Galleria di Palazzo Spinola con i loro decori, gli ambienti reali, i giardini esotici, gli affreschi, gli stucchi, i dipinti, le sculture, immergersi nei mari del mondo all’Acquario di Genova, il più vasto d’Europa, ammirare da una prospettiva privilegiata il panorama di Genova “La Superba” con il tour in battello in partenza dal Porto Antico.

Questa iniziativa nasce dalla volontà di C-way, che si occupa di sviluppare e comunicare pacchetti turistici esperienziali sul territorio nazionale e ligure, di rafforzare l’offerta cittadina, puntando sulla richiesta del pubblico, soprattutto straniero, di avere un “assaggio” del patrimonio turistico-artistico-culturale della città.

La promozione e commercializzazione del nuovo Genova City Pass avverrà tramite il canale trade e direttamente al pubblico sul sito web www.c-way.it e attraverso le edicole coinvolte dal Comune di Genova nella vendita di prodotti turistici.

Genova City Pass include biglietto Acquario di Genova Open (con data e orario d’ingresso a scelta del cliente), ingresso a Palazzo Reale, ingresso a Palazzo Spinola, Genova City-Sightseeing in trenino, tour in battello “Genova dal Mare” ed è utilizzabile fino al 31/10/2019.

C-Way è il tour operator specializzato in pacchetti che permettono di combinare natura e nultura, divertimento e intrattenimento, nel pieno rispetto della filosofia di Costa Edutainment.

Il marchio C-way è nato nel 2013 dalla collaborazione del gruppo con Civita Cultura Srl ed è specializzato in soggiorni sul territorio nazionale che includono anche le strutture del mondo Costa Edutainment e Civita, principalmente in Liguria, Toscana, Emilia Romagna, Lazio, Campania, Sardegna, Sicilia, Veneto, Marche, Lombardia e Piemonte.