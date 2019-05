Life Beyond Tourism in Cina con le eccellenze

27/05/2019 12:16

Al Ciftis, la Fiera del commercio di Pechino, in programma da domani al primo giugno, presentazione al mercato cinese di attività turistiche, culturali e commerciali







Life Beyond Tourism sarà presente per la prima volta alla Fiera del commercio di Pechino Ciftis - la terza per importanza e dimensioni dopo Canton e Shanghai, organizzata dal ministero del Commercio della Repubblica popolare cinese e dalla Municipalità di Pechino - insieme ai propri affiliati, che avranno la grande opportunità di presentare le eccellenze toscane e le loro attività, aprendosi al più grande mercato del mondo, quello cinese.

Un’opportunità di grande valore culturale e commerciale che, grazie alla forza del movimento Life Beyond Tourism, le aziende aderenti, le associazioni, gli artigiani, gli artisti hanno colto per presentare la loro storia e la loro attività aprendo le porte al mercato internazionale e instaurando relazioni e contatti nell’ampia rete Life Beyond Tourism, costituita da oltre 500 istituzioni in 111 Paesi.

Due location d’eccezione nel polo espositivo, che si divide in China National Conference Center e Olympic Sports Center Celebration Square dove Life Beyond Tourism avrà a disposizione due stand da destinare alla visibilità delle aziende affiliate che esporranno le tipicità del territorio e porteranno un angolo di Toscana a Pechino, in uno dei più grandi mercati al mondo.

Un’area dal taglio essenzialmente culturale sarà dedicata alle realtà fiorentine che sono espressioni del territorio e sarà affiancata da un’area commerciale cui parteciperanno, tra gli altri, il Centro Congressi al Duomo, sede di pratica applicazione di Life Beyond Tourism con gli hotel Pitti Palace al Ponte Vecchio e Laurus al Duomo, B&B Hotels la catena alberghiera radicata nel territorio toscano con 3 strutture a Firenze, China 2000, azienda di promozione e vendita di prodotti e servizi Made in Italy in Cina, Mugel Travel, tour operator e agenzia di viaggi presente anche sul mercato cinese.

I nuovi orizzonti culturali e la nuova frontiera commerciale proposta alle aziende affiliate al Movimento Life Beyond Tourism trovano fondamento nella Fondazione Romualdo Del Bianco che dal 1991 si occupa di promuovere il viaggio dei valori oltre il turismo dei beni di consumo e saranno supportati dalla presenza in fiera degli esponenti dell’Istituto Life Beyond Tourism e del Centro Congressi al Duomo anch’essi promotori delle espressioni culturali del territorio e punti di riferimento mondiale per gli scambi interculturali.

Nell’ambito della manifestazione, durante le conferenze in cui le realtà italiane aderenti al Movimento Life Beyond Tourism si presenteranno alle istituzioni, ai media e ai possibili buyer, sarà sancito l’accordo ufficiale tra Scpc (Search for Culture Power Committee) e Life Beyond Tourism per il lancio ufficiale del programma China meets Europe in Florence. Ovvero Firenze diventa centro strategico europeo per l’internazionalizzazione attraverso la rete mondiale Life Beyond Tourism e l’utilizzo del Centro Studi di Palazzo Coppini e dello spazio Iclab, elette a polo nevralgico per incontri con interlocutori dell’intera Europa.

La Fiera di Pechino non sarà quindi solo un’opportunità di visibilità commerciale e di penetrazione nel mercato cinese ma soprattutto utile per lo sviluppo di una rete di scambi Italia/Cina e per la valorizzazione delle realtà culturali toscane e del made in Italy nel panorama mondiale.