Aeroporto di Firenze, stop all’ampliamento

29/05/2019 12:42

La decisione del Tar Toscana ha bloccato un investimento atteso da oltre 30 anni

La sentenza con cui il Tar Toscana ha annullato il decreto di valutazione d’impatto ambientale relativo alla nuova pista da 2.400 metri dell’aeroporto di Firenze ha bloccato un investimento atteso da oltre 30 anni: il primo progetto è del 1987 salito nel tempo a quasi 400 mln.

La Regione Toscana ha annunciato il ricorso al Consiglio di Stato, mentre Toscana Aeroporti apprende con sconcerto l'esito delle sentenze" del Tar e annuncia il ricorso al Consiglio di Stato con richiesta di sospensiva. Ma bisognerà aspettare da otto a 12 mesi per la sentenza definitiva. “E’ stato un colpo gravissimo per la città, ma reagiremo”, ha detto Luigi Salvadori, presidente di Confindustria Firenze. “Di certo non vogliamo mollare e daremo tutto il nostro supporto a Toscana Aeroporti per i ricorsi – ha affermato Leonardo Bassilichi, presidente della Camera di Commercio di Firenze e del comitato “Sì Aeroporto” -: vogliamo trasformare lo sgomento in energia”.