Blu Hotels: positivi i riscontri del Blu Salento Village

03/06/2019 15:15

In vista ulteriori progetti sulla struttura. Gli investimenti effettuati e quelli previsti dalla catena e i rapporti con le adv





“I riscontri dal punto di vista del booking sono molto positivi e rispecchiano le nostre aspettative. Il Blu Salento Village è una delle strutture da cui arriva il maggior fatturato”. A parlare è Nicola Risatti, presidente di Blu Hotels, a proposito della struttura acquisita a ottobre 2018 da Cdp Investimenti Sgr, attraverso il proprio Fondo Investimenti Turismo (Fit), rilocato a Bluhotels. “Grazie al rapporto di fiducia che rende profittevoli i rapporti con i nostri partner – prosegue Risatti -, sul Blu Salento Village abbiamo chiuso un accordo di 30 anni che ci permette di pensare a importanti progetti di investimento volti al restyling e a un ulteriore miglioramento della struttura”.

Ma quali sono gli investimenti fatti e quelli previsti? “I maggiori investimenti mirano a rafforzare le mete leisure dal mare alla montagna – risponde il manager -. Sono già stati allocati oltre 10 milioni di euro per migliorare gli standard, continuando a mantenere alta la qualità dei nostri servizi, che rimane un punto di forza importante per i nostri ospiti. Tra le riaperture estive, in veste rinnovata, ci sono il Linta Hotel Wellness & Spa di Asiago, che schiude i battenti il 24 giugno, il Blu Hotel Laconia Village e il Grand Hotel di Forte dei Marmi, che hanno già completato il restyling, a cui si aggiungono il Park hotel Casimiro Village a San Felice del Benaco”.

Dal punto di vista degli investimenti previsti, una novità importante riguarda il Blu Hotels Senales, nella piccola località sciistica di Maso Corto, a 2011 metri di altitudine. “Si tratta di due strutture collegate al loro interno – spiega Risatti -: l’Hotel Cristal (4 stelle, ndr) e l’Hotel Zirm (3 stelle, ndr). Nel prossimo inverno inizieranno i lavori di ristrutturazione totale delle camere, che si affiancano agli interventi di miglioramento già fatti sulla spa. Contiamo di riaprire in prossimità delle festività natalizie con una veste totalmente rinnovata e uno standard generale di 4 stelle a tutti gli effetti”.

Ma quale il rapporto con i punti vendita? “ Lavoriamo costantemente per agevolare i flussi con le agenzie di viaggio – assicura il presidente -. Da anni premiamo le migliori performance attraverso il programma di affiliazione ‘Be a Best Partner’, che attraverso un piano di incentivi riconosce gli incrementi di produzione delle adv anno su anno. Inoltre abbiamo in calendario due educational, uno dal 28 al 31 maggio in Sardegna dove daremo particolare evidenza al restyling del Blu Hotel Laconia Village, e l’altro dal 4 al 7 giugno al Blu Salento Village”. n.s.